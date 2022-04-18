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    Кандидат в лидеры Франции Ле Пен указала на законное присоединение Крыма к России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кандидат в лидеры Франции Ле Пен указала на законное присоединение Крыма к России

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    IMAGO/stephanie Gouiran/globallookpress

    Французский политик Марин Ле Пен напомнила местным
    журналистам, каким образом Крым вошел в состав России.

    В эфире радиостанции France Bleu кандидат в лидеры Пятой республики
    указала на законное присоединение полуострова к РФ. Территория стала частью
    большой страны вследствие проведения референдума.

    «Крым вошел в состав России на основании итогов референдума»,
    — говорится в комментарии Ле Пен.

    Кандидат
    в лидеры Франции не в первый раз публично обозначает свою позицию по Крыму,
    уточнили на НСН. Также Ле Пен не жалеет о запрете въезда на Украину. Она не может посетить страну
    из-за своих взглядов.

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