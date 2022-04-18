Кандидат в лидеры Франции Ле Пен указала на законное присоединение Крыма к России

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Французский политик Марин Ле Пен напомнила местным
журналистам, каким образом Крым вошел в состав России.
В эфире радиостанции France Bleu кандидат в лидеры Пятой республики
указала на законное присоединение полуострова к РФ. Территория стала частью
большой страны вследствие проведения референдума.
«Крым вошел в состав России на основании итогов референдума»,
— говорится в комментарии Ле Пен.
Кандидат
в лидеры Франции не в первый раз публично обозначает свою позицию по Крыму,
уточнили на НСН. Также Ле Пен не жалеет о запрете въезда на Украину. Она не может посетить страну
из-за своих взглядов.
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