Канделаки высмеяла на «Битве ораторов» экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

Медиаменеджер Тина Канделаки приехала в Екатеринбург ради участия в «Битве ораторов». На мероприятии она посмеялась над бывшим мэром столицы Свердловской области Евгением Ройзманом, который сначала написал о ней гадости в Сети, затем удалил пост.
Канделаки заявила, что всегда внимательно относится ко всему, что говорит в информационном поле. То же самое она рекомендует делать коллегам. В качестве примера, как поступать не стоит, она привела удаленный пост Ройзмана. Экс-мэр оскорбил медиаменеджера, но через время все стер.
«Про меня Женя Ройзман написал пост и стер. Ну, ты уж написал, держись, мужик, что стираешь? Я не стала про это писать: “Боже, Ройзман, ты в себе?! Или ты вчера вечером [отдыхал], а потом с утра все подтер?”» — задалась риторическими вопросами Канделаки на «Битве ораторов».
Кроме телеведущей в дискуссии участвовала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.