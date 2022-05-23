Канделаки высмеяла на «Битве ораторов» экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

«Про меня Женя Ройзман написал пост и стер. Ну, ты уж написал, держись, мужик, что стираешь? Я не стала про это писать: “Боже, Ройзман, ты в себе?! Или ты вчера вечером [отдыхал], а потом с утра все подтер?”» — задалась риторическими вопросами Канделаки на «Битве ораторов».