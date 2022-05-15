Канделаки назвала «фейковым» Евровидение-2022

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Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки заявила о бессмысленности конкурса «Евровидение» в 2022 году, который прошел в итальянском городе Турин. Продюсер негативно отреагировала на победу украинской команды в вокальном соревновании.
Канделаки сыронизировала и в ответ на новость о победе Украины предложила наградить президента Владимира Зеленского «Оскаром».
«Фейковое “Евровидение” — что следующее? Так можно заранее дать Украине все призы, начиная от “Оскара” Зеленскому и заканчивая победами на Олимпийских играх. В этом мире можно свести с ума целую нацию, приучив ее к тому, что все ей должны», – отметила звезда в личном Telegram-канале.
Зрители Евровидения разделились на два лагеря – одни поздравляют украинцев с победой, другие отмечают несправедливость результатов. Среди последних – читатели Daily Mail, которые поблагодарили организаторов шоу и судей за возможность не проводить конкурс на территории Великобритании в следующем году.
Напомним, в Италии прошел финал Евровидения. Первое место заняла украинская группа Kalush Orchestra. На второй строчке расположился певец из Великобритании. Тройку лидеров замкнула представительница Испании певица Шанель.