Канделаки назвала «фейковым» Евровидение-2022

«Фейковое “Евровидение” — что следующее? Так можно заранее дать Украине все призы, начиная от “Оскара” Зеленскому и заканчивая победами на Олимпийских играх. В этом мире можно свести с ума целую нацию, приучив ее к тому, что все ей должны», – отметила звезда в личном Telegram-канале.