Канделаки честно рассказала о своем отношении к певцу SHAMANу

Тина Канделаки выразила своем Telegram-канале восторженное отношение к российскому певцу Ярославу Дронову, более известному под псевдонимом SHAMAN. Ведущая заявила, что он является главным молодым певцом страны.
Канделаки анонсировала выход нового шоу «Вызов» на канале ТНТ. Она так же рассказала, почему именно на SHAMANа пал выбор как на исполнителя саундтрека к проекту. Тина заявила, что певец — самый успешный молодой исполнитель в России, его песни отличаются особой энергетикой.
«Саундтрек для нашего проекта исполнил SHAMAN – главный молодой певец России прямо сейчас. Для шоу “Вызов” он написал очень мощный трек: там и сила, и мотивация — сразу хочется как минимум на пробежку выйти. Я точно себе в плейлист для спортзала добавлю», — рассказала Канделаки.