Канделаки честно рассказала о своем отношении к певцу SHAMANу

«Саундтрек для нашего проекта исполнил SHAMAN – главный молодой певец России прямо сейчас. Для шоу “Вызов” он написал очень мощный трек: там и сила, и мотивация — сразу хочется как минимум на пробежку выйти. Я точно себе в плейлист для спортзала добавлю», — рассказала Канделаки.