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    Канцлер нарушил правило: высказывания Шольца в адрес России могут стать роковой ошибкой

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Канцлер нарушил правило: высказывания Шольца в адрес России могут стать роковой ошибкой

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    pixabay.com

    Канцлер Германии Олаф Шольц максимально приблизил страну к
    пропасти, совершив одну роковую ошибку. Таким мнением поделился политолог Михаил
    Маркелов.

    Никто из европейских политиков за последние три десятилетия
    не позволял себе заявлений о сдерживании России. Но недавно новый канцлер ФРГ
    Олаф Шольц заявил, что Европа должна сделать все, чтобы не допустить успеха РФ.

    Экс-депутат Госдумы, политолог Михаил Маркелов отметил, что
    все, что в настоящее время происходит в Европе, говорит о безвыходном положении Запада.

    Канцлер нарушил правило: высказывания Шольца в адрес России могут стать роковой ошибкой
     globallookpress/Schacht, Henning

    «Никогда еще ни один из политиков, включая все постсоветское время, не пытался говорить о России как о стране, чье сдерживание просто является задачей номер один. Канцлер Германии нарушил это правило», — отметил Маркелов.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
    только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
    Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
    подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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