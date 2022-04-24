Канцлер нарушил правило: высказывания Шольца в адрес России могут стать роковой ошибкой

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Канцлер Германии Олаф Шольц максимально приблизил страну к
пропасти, совершив одну роковую ошибку. Таким мнением поделился политолог Михаил
Маркелов.
Никто из европейских политиков за последние три десятилетия
не позволял себе заявлений о сдерживании России. Но недавно новый канцлер ФРГ
Олаф Шольц заявил, что Европа должна сделать все, чтобы не допустить успеха РФ.
Экс-депутат Госдумы, политолог Михаил Маркелов отметил, что
все, что в настоящее время происходит в Европе, говорит о безвыходном положении Запада.
«Никогда еще ни один из политиков, включая все постсоветское время, не пытался говорить о России как о стране, чье сдерживание просто является задачей номер один. Канцлер Германии нарушил это правило», — отметил Маркелов.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.