Канцлер Германии Шольц отказался от прогнозов по запуску газопровода «СП-2»

Канцлер Германии Шольц отказался от прогнозов по запуску газопровода «СП-2» Новости
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Канцлер Германии Олаф Шольц не стал отвечать на вопрос о сертификации газопровода «Северный поток — 2» в эфире телеканала ARD.

Политика спросили о необходимых для запуска «СП-2» действиях со стороны России. Шольц сообщил о проведении оценки безопасности для газоснабжения на фоне происходящих в Донбассе событий. В свою очередь, телеведущая сказала, что, похоже, газопровод «точно не будет запущен».

«Никто не может сейчас сделать прогноз», — подчеркнул канцлер.

Он отметил, что данное решение должно быть принято совместно с Евросоюзом, НАТО и США. Шольц добавил, что «вторжение» России на Украину повлечет за собой «много дополнительных санкций».

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что ситуация с отказом Берлина от поставок оружия Киеву остается неизменной. Об этом сообщило издание RT.

 
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#Северный поток-2 СП-2 шольц
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