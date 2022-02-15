Канцлер ФРГ Шольц прибыл в Россию для переговоров с Путиным

Немецкий канцлер прибыл в Российскую Федерацию, где должны состояться его переговоры с президентом страны Владимиром Путиным.

В Кремле сообщали, что стороны намерены обсудить темы двусторонней и международной повестки, в том числе связанные с предоставлением России юридических гарантий безопасности и урегулированием украинского кризиса.

Ранее агентство Reuters сообщило, что немецкий канцлер собирается подробнее узнать обеспокоенности российской стороны во время переговоров с главой государства. Уточнялось, что Шольц 14 февраля планировал посетить Киев для обсуждения ситуации вокруг Украины.

загрузка...