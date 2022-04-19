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    Канцлер ФРГ Шольц: нельзя допустить победы России на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Канцлер ФРГ Шольц: нельзя допустить победы России на Украине

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    Global look press/Andreas Gora

    Победа
    российских вооруженных сил на Украине недопустима. Об этом заявил канцлер ФРГ
    Олаф Шольц по итогам переговоров с лидерами государств-членов НАТО.

    Шольц
    заявил, что ни в коем случае нельзя допустить «навязанный мир, каким его видит
    Путин». Однако несмотря на жесткую риторику немецкого канцлера, представители
    НАТО пришли к единодушному мнению, что необходимо избежать прямого
    вмешательства в ситуацию на Украине.

    Президент РФ Владимир Путин объявил о начале
    спецоперации на Украине 24 февраля. Донбасс взывал о помощи Москвы, поскольку
    мирные жители республик подвергались агрессии со стороны ВСУ. Путин заметил,
    что российские военные не причиняют вреда мирному населению Украины.

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