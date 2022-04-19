Канцлер ФРГ Шольц: нельзя допустить победы России на Украине

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Победа
российских вооруженных сил на Украине недопустима. Об этом заявил канцлер ФРГ
Олаф Шольц по итогам переговоров с лидерами государств-членов НАТО.
Шольц
заявил, что ни в коем случае нельзя допустить «навязанный мир, каким его видит
Путин». Однако несмотря на жесткую риторику немецкого канцлера, представители
НАТО пришли к единодушному мнению, что необходимо избежать прямого
вмешательства в ситуацию на Украине.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале
спецоперации на Украине 24 февраля. Донбасс взывал о помощи Москвы, поскольку
мирные жители республик подвергались агрессии со стороны ВСУ. Путин заметил,
что российские военные не причиняют вреда мирному населению Украины.
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