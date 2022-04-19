Канцлер ФРГ Шольц: нельзя допустить победы России на Украине

Шольц

заявил, что ни в коем случае нельзя допустить «навязанный мир, каким его видит

Путин». Однако несмотря на жесткую риторику немецкого канцлера, представители

НАТО пришли к единодушному мнению, что необходимо избежать прямого

вмешательства в ситуацию на Украине.