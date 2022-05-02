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    Канцлер ФРГ Шольц: НАТО не собирается принимать участие в конфликте на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Канцлер ФРГ Шольц: НАТО не собирается принимать участие в конфликте на Украине

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    globallookpress/Schacht, Henning

    Непосредственного участия в военном конфликте на Украине Североатлантический альянс принимать не будет. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Согласно заявлению немецкого главы, западные страны намерены и дальше оказывать Киеву финансовую и военную поддержку, однако НАТО не должна становиться стороной конфликта.

    Ранее канцлер выступил с заявлением, что Берлину не стоит торопиться с поставками тяжелого вооружения для Украины. Для этого необходимо дождаться одобрения стран Альянса.

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