Канцлер ФРГ Шольц: НАТО не собирается принимать участие в конфликте на Украине

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Непосредственного участия в военном конфликте на Украине Североатлантический альянс принимать не будет. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.
Согласно заявлению немецкого главы, западные страны намерены и дальше оказывать Киеву финансовую и военную поддержку, однако НАТО не должна становиться стороной конфликта.
Ранее канцлер выступил с заявлением, что Берлину не стоит торопиться с поставками тяжелого вооружения для Украины. Для этого необходимо дождаться одобрения стран Альянса.
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