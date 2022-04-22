Канцлер ФРГ Шольц: Германия готова стать страной-гарантом для безопасности Украины

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Мирное соглашение позволит Украине самостоятельно себя
защищать. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Как рассказал глава немецкого правительства
журналистам Spiegel, Германия готова стать страной-гарантом для безопасности
Украины.
«Необходимо мирное соглашение, которое позволит Украине защищать
себя в будущем. Мы оснастим их так, чтобы их безопасность была гарантирована», — говорится в комментарии канцлера прессе.
Ранее
президент Франции Эммануэль Макрон поддержал продолжение диалога с Россией по
Украине. Будущее мирное соглашение потребует стран-гарантов, пояснил глава
Пятой республики.
С 24
февраля на Украине проходит военная спецоперация. По данным Минобороны,
российские силы намерены выполнить задачи по демилитаризации и денацификации
соседней страны.