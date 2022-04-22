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    Канцлер ФРГ Шольц: Германия готова стать страной-гарантом для безопасности Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Канцлер ФРГ Шольц: Германия готова стать страной-гарантом для безопасности Украины

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    globallookpress/Schacht, Henning

    Мирное соглашение позволит Украине самостоятельно себя
    защищать. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

    Как рассказал глава немецкого правительства
    журналистам Spiegel, Германия готова стать страной-гарантом для безопасности
    Украины.

    «Необходимо мирное соглашение, которое позволит Украине защищать
    себя в будущем. Мы оснастим их так, чтобы их безопасность была гарантирована», — говорится в комментарии канцлера прессе.

    Ранее
    президент Франции Эммануэль Макрон поддержал продолжение диалога с Россией по
    Украине. Будущее мирное соглашение потребует стран-гарантов, пояснил глава
    Пятой республики.

    С 24
    февраля на Украине проходит военная спецоперация. По данным Минобороны,
    российские силы намерены выполнить задачи по демилитаризации и денацификации
    соседней страны.

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