Канчельскис считает, что «Зенит» победит «Локомотив» в матче РПЛ

«Сюрпрайза не будет. “Зенит” хорошо играет дома. Конечно, не без проблем… Но два мяча точно забьют, а может, и больше. Пропустят или нет — это вам никто не скажет. Тут уже как сыграют в обороне», — подчеркнул бывший игрок сборной России.