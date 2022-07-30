Канчельскис считает, что «Зенит» победит «Локомотив» в матче РПЛ

Заслуженный мастер спорта РФ Андрей Канчельскис уверен, что «Зенит» одержит победу в матче 3-го тура РПЛ против «Локомотива».
Петербургский «Зенит» обыграет московский «Локомотив» в центральной встрече очередного тура РПЛ на стадионе «Газпром Арена», считает Андрей Канчельскис. Своим мнением о матче в Северной столице экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» поделился с журналистами «Чемпионата».
«Сюрпрайза не будет. “Зенит” хорошо играет дома. Конечно, не без проблем… Но два мяча точно забьют, а может, и больше. Пропустят или нет — это вам никто не скажет. Тут уже как сыграют в обороне», — подчеркнул бывший игрок сборной России.
Матч в Петербурге, который обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, начнется в 17:30 по московскому времени, сообщает RT. «Зенит» является действующим чемпионом России по футболу.