Канал создателей шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся!» заблокировали на YouTube

Американский сервис YouTube заблокировал каналы медиакомпании «Красный квадрат». Теперь пользователи не могут посмотреть выпуски программ «Модный приговор» и «Давай поженимся!».
При переходе по ссылке выдается следующее сообщение: «Аккаунт заблокирован за нарушение Условий использования YouTube». Кроме вышеуказанных шоу «Красный квадрат» продюсирует множество других популярных проектов, в том числе «Минута славы», «Кто хочет стать миллионером?», «Контрольная закупка».
После начала спецоперации ВС РФ на Украине YouTube ограничил доступ к каналам многих российских СМИ. В апреле стало известно о заморозке аккаунта Госдумы РФ. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, такими действиями сервис «подписал себе приговор».