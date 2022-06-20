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Канал создателей шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся!» заблокировали на YouTube

Канал создателей шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся!» заблокировали на YouTube
globallookpress/ Anatoly Lomokhov

Американский сервис YouTube заблокировал каналы медиакомпании «Красный квадрат». Теперь пользователи не могут посмотреть выпуски программ «Модный приговор» и «Давай поженимся!».

При переходе по ссылке выдается следующее сообщение: «Аккаунт заблокирован за нарушение Условий использования YouTube». Кроме вышеуказанных шоу «Красный квадрат» продюсирует множество других популярных проектов, в том числе «Минута славы», «Кто хочет стать миллионером?», «Контрольная закупка».

После начала спецоперации ВС РФ на Украине YouTube ограничил доступ к каналам многих российских СМИ. В апреле стало известно о заморозке аккаунта Госдумы РФ. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, такими действиями сервис «подписал себе приговор».

давай поженимся модный приговор шоу
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RusNewsToday24
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