Канал создателей шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся!» заблокировали на YouTube

После начала спецоперации ВС РФ на Украине YouTube ограничил доступ к каналам многих российских СМИ. В апреле стало известно о заморозке аккаунта Госдумы РФ. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, такими действиями сервис «подписал себе приговор».