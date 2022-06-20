Канал Понасенкова «Первый научный» был внесен в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиций РФ включило в реестр СМИ-иноагентов канал публициста Евгения Понасенкова (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента) «Первый научный» (признан в России иноагентом), сообщили на официальном сайте ведомства.
«Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр», — говорится на сайте министерства.
Организация была добавлена в перечень 20 июня 2022 года. Согласно информации, которая полученна из открытых источников, соответствующее юридическое лицо было зарегистрировано в мае текущего года.