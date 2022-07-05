Канал НТВ объявил о запуске нового музыкального шоу «Просто праздник!»

Лера Кудрявцева, Вячеслав Макаров, Яна Кошкина, Дмитрий Колчин и популярные артисты подарят зрителям положительные эмоции и впечатления. Ведущие будут делиться друг с другом забавными историями из жизни, а также оценивать главные музыкальные хиты России, сообщает Teleprogramma.pro.