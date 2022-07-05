Канал НТВ объявил о запуске нового музыкального шоу «Просто праздник!»

Телеканал НТВ анонсировал премьеру нового музыкального шоу «Просто праздник!». Каждая программа будет посвящена определенной тематике: любви, взаимопониманию, дружбе, детству.
Лера Кудрявцева, Вячеслав Макаров, Яна Кошкина, Дмитрий Колчин и популярные артисты подарят зрителям положительные эмоции и впечатления. Ведущие будут делиться друг с другом забавными историями из жизни, а также оценивать главные музыкальные хиты России, сообщает Teleprogramma.pro.
На сцене шоу «Просто праздник!» выступят такие вокалисты, как Филипп Киркоров, Валерия, Стас Пьеха, Сергей Лазарев, Дима Билан, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Дмитрий Маликов, Сосо Павлиашвили и многие другие.