Украинские резервисты вынуждены вступать в бой с бронетехникой Вооруженных сил России на собственных легковых автомобилях, заявил бывший начальник штаба обороны армии Канады генерал Рик Хиллер.
В беседе с изданием Times он заявил, что такая ситуация происходит из-за того, что у отрядов территориальной обороны нет достаточного количества собственной бронетехники. Поэтому Киев бросает резервистов на российские танки в легковушках.
«Они (бойцы теробороны) выехали против российских танков и бронемашин на собственных автомобилях», — отметил Хиллер.
Также генерал отметил, что эти формирования изначально создавались для защиты городов их собственными жителями. Однако недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, по которому их можно отправить на передовую.