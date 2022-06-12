Канадский депутат Бейкер: Оттава не располагает обещанным Киеву вооружением

Оттава не в состоянии выполнить обещание относительно поставок на Украину вооружения, заявил депутат парламента Канады Иван Бейкер.
По его словам, страна попросту не располагает необходимыми объемами оружия и финансами для его приобретения.
«Для такой страны как Канада, которая имеет относительно маленькую армию, это очень значительные деньги. Мы это оружие не имеем у себя, мы должны его покупать на международном рынке», — сказал парламентарий.
В то же время Бейкер поспешил напомнить, что Оттава передала Киеву вооружение на 200 миллионов долларов, в частности, гаубицы М777 и боеприпасы к ним.