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Канадский депутат Бейкер: Оттава не располагает обещанным Киеву вооружением

Канадский депутат Бейкер: Оттава не располагает обещанным Киеву вооружением
wikipedia.org / Lance Cpl. Matthew Bragg / Общественное достояние

Оттава не в состоянии выполнить обещание относительно поставок на Украину вооружения, заявил депутат парламента Канады Иван Бейкер.

По его словам, страна попросту не располагает необходимыми объемами оружия и финансами для его приобретения.

«Для такой страны как Канада, которая имеет относительно маленькую армию, это очень значительные деньги. Мы это оружие не имеем у себя, мы должны его покупать на международном рынке», — сказал парламентарий.

В то же время Бейкер поспешил напомнить, что Оттава передала Киеву вооружение на 200 миллионов долларов, в частности, гаубицы М777 и боеприпасы к ним.

Вооружение ВСУ канада Украина
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