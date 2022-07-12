Канадский банк прекратил сотрудничество с российским посольством в Мексике

«На протяжении многих лет мы обслуживались в Scotiabank, который входит в одноименную канадскую финансовую группу. Вскоре после начала специальной военной операции на Украине банк отказался с нами работать. Понятно, что это было сделано по указанию хозяев из Оттавы», — сообщил Коронелли.