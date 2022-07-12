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Канадский банк прекратил сотрудничество с российским посольством в Мексике

Канадский банк прекратил сотрудничество с российским посольством в Мексике
Creative Touch Imaging Ltd/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Канадская финансовая группа Scotiabank, имеющая филиал в Мексике, отказалась обслуживать счета российской дипмиссии. Как сообщил посол РФ в стране Виктор Коронелли, это произошло несмотря на отсутствие формальных ограничений.

Дипломаты направили соответствующий запрос в мексиканскую федеральную комиссию по ценным бумагам и банкам. Ведомство, в свою очередь отметило, что регулятор в праве решать самостоятельно, кого он хочет обслуживать, передает РИА Новости.

«На протяжении многих лет мы обслуживались в Scotiabank, который входит в одноименную канадскую финансовую группу. Вскоре после начала специальной военной операции на Украине банк отказался с нами работать. Понятно, что это было сделано по указанию хозяев из Оттавы», — сообщил Коронелли.

В настоящий момент дипмиссия подбирает альтернативу. Выбор будет остановлен на «чисто мексиканском» банке, отметил посол.

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