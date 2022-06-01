Канада ввела санкции против Алины Кабаевой и дочерей Михаила Фридмана

Алина Кабаева

Канада на фоне военной спецоперации РФ на Украине ввела санкции против 22 россиян, среди которых глава совета директоров “Национальной медиа группы” Алина Кабаева и дочери российского миллиардера Михаила Фридмана, Лариса и Екатерина Фридман. Об этом сообщает РБК со ссылкой на правительство Канады.

Под санкции также попали члены правления ВТБ и Сбербанка (три человека уже покинули пост), а также Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.

Эти меры являются последним примером непоколебимой приверженности Канады Украине и ее народу. Эти меры также демонстрируют, что Канада является лидером в широких международных усилиях по привлечению российского руководства к ответственности и защите суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, — говорится в сообщении правительства.

Ранее санкции в отношении Алины Кабаевой также ввела Великобритания. По сообщениям СМИ, Евросоюз также рассматривает возможность внесения ее в санкционный список.

Под санкции ранее попала и бывшая жена Михаила Фридмана Ольга Айзиман. Французские власти также арестовали принадлежащее семье имущество: виллу в Сен-Тропе, которую семья сдавала в аренду.