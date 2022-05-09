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    Канада ввела санкции против российских военных и бизнесменов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Канада ввела санкции против российских военных и бизнесменов

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    pixabay.com

    Правительство КанадЫ усилило давление против РФ и внесло в санкционный список еще 40 россиян, среди которых предприниматели и военнослужащие. Информацию об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

    В офисе премьер-министра страны Джастина Трюдо сообщили, что Оттава также увеличит военную поддержку для Киева. Вскоре канадские партнеры укрепят украинские войска еще на 38,8 млн долларов.

    Сегодня канадский премьер Трюдо совершил визит в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Кабмина Канады также поднял флаг своей страны посольством в украинской столице.

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