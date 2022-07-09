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Канада вернет турбину для «Северного потока»

Канада вернет турбину для «Северного потока»
globallookpress.com/Stefan Sauer/dpa

Канада решила вернуть в Германию турбины для трубопровода «Северный поток». Об этом рассказало издание Reuters.

Источник газеты заявил, что газоперекачивающий агрегат могут отправить в ФРГ. После этого Германия передаст турбину компании «Газпром». Этот шаг связан с нежеланием Оттавы и Берлина нарушать свои санкции в отношении России.

Ранее сообщалось о планах Канады снять ограничения с турбин для «Северного потока» из-за призыва Берлина. Формальной причиной этого станет обращение министра экономики ФРГ Роберта Хабека. 

Германия канада северный поток турбина
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