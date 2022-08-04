Новости0

Канада отправила в Великобританию 225 инструкторов для подготовки украинских солдат

Канада отправила в Великобританию 225 инструкторов для подготовки украинских солдат
Creative Touch Imaging Ltd/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

В Министерстве обороны Канады заявили об отправке в Великобританию 225 военнослужащих для подготовки украинских военных.

Недавно СМИ узнали о прибытии в Британию нескольких сотен военнослужащих ВСУ. В рамках подготовки их научат обращению со стрелковым оружием, тактике и оказанию первой медицинской помощи на поле боя.

В Лондоне при этом заявили о планах подготовить десять тысяч украинских солдат.

Ранее издание Argumenti.ru сообщило о начале подготовки украинских военных в Германии. Их обучают управлению поставленных Киеву немецких гаубиц PzH 2000.

великобритания ВСУ канада НАТО Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.