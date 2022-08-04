Канада отправила в Великобританию 225 инструкторов для подготовки украинских солдат

В Министерстве обороны Канады заявили об отправке в Великобританию 225 военнослужащих для подготовки украинских военных.
Недавно СМИ узнали о прибытии в Британию нескольких сотен военнослужащих ВСУ. В рамках подготовки их научат обращению со стрелковым оружием, тактике и оказанию первой медицинской помощи на поле боя.
В Лондоне при этом заявили о планах подготовить десять тысяч украинских солдат.
Ранее издание Argumenti.ru сообщило о начале подготовки украинских военных в Германии. Их обучают управлению поставленных Киеву немецких гаубиц PzH 2000.