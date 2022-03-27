Канада не скоро сможет заменить российский газ

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Канада не сможет стать альтернативой России для европейского рынка газа, говорится в статье Le Figaro.

Власти Канады с момента начала спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины заявляют о готовности поддержать Евросоюз в вопросе снижения его зависимости от российских энергоресурсов. Прежде всего, речь идет о газе, по объемам добычи которого североамериканское государство находится на четвертом месте в мире. Правда, несмотря на бравурные высказывания руководства страны, существует ряд проблем, пишут журналисты Le Figaro.

Львиная доля всех нефтегазовых месторождений Канады сосредоточена в провинции Альберте. Местный глава Джейсон Кенни – один из тех, кто ратует за увеличение добычи углеводородов и поставку их в Европу. Однако он, как и его предшественники, не может прибегнуть к активным действиям из-за общественного мнения. Население региона выступает категорически против наращивания не слишком экологичной добычи нефти и газа из нефтеносных песков.

Другой момент, не позволяющей Канаде заменить РФ на газовом рынке ЕС, заключается в отсутствии необходимой инфраструктуры. В распоряжении Оттавы нет достаточного количества заводов по производству СПГ. Несмотря на то, что разговоры о необходимости их строительства в Канаде ведутся долгие годы, ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки. Таким образом, подводят итог обозреватели Le Figaro, в ближайшее время экспорт канадцами голубого топлива возможен лишь в Соединенные Штаты. А там в связи с увеличением добычи сланцевого газа спрос на энергоресурсы из соседней страны с каждым годом снижается.

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