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    Канада намерена поставить Украине тяжелую артиллерию

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Канада намерена поставить Украине тяжелую артиллерию

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    pixabay.com

    Канада планирует направить на Украину тяжелую артиллерию.
    Власти страны огласят подробности пакета военной помощи в ближайшие дни,
    сообщил премьер-министр Джастин Трюдо.

    Украинская сторона уже направляла соответствующий запрос,
    добавил он. Перечень поставок будет определен в соответствии с просьбами
    киевских властей.

    «Канада отправит на Украину тяжелую артиллерию, более
    подробная информация будет обнародована в ближайшие дни», — сообщил Трюдо
    журналистам.

    Поставки оружия на Украину также продолжает Германия. По
    словам канцлера страны Олафа Шольца, Вооруженные силы страны практически исчерпали свои
    возможности.

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