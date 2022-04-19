Канада намерена поставить Украине тяжелую артиллерию

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Канада планирует направить на Украину тяжелую артиллерию.
Власти страны огласят подробности пакета военной помощи в ближайшие дни,
сообщил премьер-министр Джастин Трюдо.
Украинская сторона уже направляла соответствующий запрос,
добавил он. Перечень поставок будет определен в соответствии с просьбами
киевских властей.
«Канада отправит на Украину тяжелую артиллерию, более
подробная информация будет обнародована в ближайшие дни», — сообщил Трюдо
журналистам.
Поставки оружия на Украину также продолжает Германия. По
словам канцлера страны Олафа Шольца, Вооруженные силы страны практически исчерпали свои
возможности.
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