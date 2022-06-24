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Канада и Германия ведут диалог о турбинах для «Северного потока»

Канада и Германия ведут диалог о турбинах для «Северного потока»
Pius Koller via /imago-images.de

Между Канадой и Германией идет диалог о турбинах для «Северного потока». Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов, сообщает РИА Новости.

«Мы знаем, что между Берлином и Оттавой ведется интенсивный, пусть и не очень афишированный диалог по этому вопросу», — заявил посол в эфире канала «Россия 24».

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что турбины Siemens не были возвращены с ремонта.

Политик отметил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказать. Страна продает голубое топливо в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян.

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