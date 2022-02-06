Камила Валиева стала первой в короткой программе командного турнира на ОИ-2022

Камила Валиева стала первой в короткой программе командного турнира на ОИ-2022 Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Российская фигуриста Камила Валиева одержала победу в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. За свое выступление она набрала 90,18 балла.

Всего Валиева принесла РФ десять баллов. Таким образом, российские спортсмены вышли на первое место в командном турнире с общим результатом в 36 баллов. Отечественная фигуристка также может похвастаться еще одной победой — своим выступлением она побила олимпийский рекорд.

Второе место в короткой программе заняла японка Ваката Хигути. Она набрала 74,73 балла. Третью строчку заняла канадка Маделин Скизаз с результатом в 69,60 балла. В целом по командной таблице за Россией следуют Соединенные Штаты с отставанием в четыре балла.

 
загрузка...
 
камила валиева короткая программа олимпийские игры первое место фигурное катание
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru