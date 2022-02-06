Камила Валиева стала первой в короткой программе командного турнира на ОИ-2022

Российская фигуриста Камила Валиева одержала победу в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. За свое выступление она набрала 90,18 балла.

Всего Валиева принесла РФ десять баллов. Таким образом, российские спортсмены вышли на первое место в командном турнире с общим результатом в 36 баллов. Отечественная фигуристка также может похвастаться еще одной победой — своим выступлением она побила олимпийский рекорд.

Второе место в короткой программе заняла японка Ваката Хигути. Она набрала 74,73 балла. Третью строчку заняла канадка Маделин Скизаз с результатом в 69,60 балла. В целом по командной таблице за Россией следуют Соединенные Штаты с отставанием в четыре балла.

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