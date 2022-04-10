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    Камила Валиева снялась для обложки Cosmopolitan после скандала на Олимпиаде

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Dmitry Golubovich/Global Look Press

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    Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Российская фигуристка Камила Валиева после допинг-скандала
    на Олимпийских играх в Пекине снялась для глянца. Фотография юной спортсменки
    появится на обложке Cosmopolitan.

    Олимпийская чемпионка в командном соревновании продолжает
    демонстрировать успехи на льду, которые не смогла показать на Играх в Пекине.
    Она без единой ошибки откатала каскад из пяти прыжков в рамках шоу тренера
    Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Но, как оказалось, кроме спорта она
    уделила время и фотосессии.

    Prt Scr Telegram/ Kamila ValievaPrt Scr Telegram/ Kamila Valieva

    Валиева в Telegram-канале
    показала, что поучаствовала в съемке журнала 
    Cosmopolitan. Ее фотография украсит очередной номер. Фигуристка
    позировала в ярко-зеленом костюме.

    Пользователи Сети отреагировали на снимок. Они заявили, что
    с нетерпением ждут выхода номера с интервью Валиевой.

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