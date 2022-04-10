Камила Валиева снялась для обложки Cosmopolitan после скандала на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка в командном соревновании продолжает

демонстрировать успехи на льду, которые не смогла показать на Играх в Пекине.

Она без единой ошибки откатала каскад из пяти прыжков в рамках шоу тренера

Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Но, как оказалось, кроме спорта она

уделила время и фотосессии.