Камила Валиева снялась для обложки Cosmopolitan после скандала на Олимпиаде

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Российская фигуристка Камила Валиева после допинг-скандала
на Олимпийских играх в Пекине снялась для глянца. Фотография юной спортсменки
появится на обложке Cosmopolitan.
Олимпийская чемпионка в командном соревновании продолжает
демонстрировать успехи на льду, которые не смогла показать на Играх в Пекине.
Она без единой ошибки откатала каскад из пяти прыжков в рамках шоу тренера
Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Но, как оказалось, кроме спорта она
уделила время и фотосессии.
Валиева в Telegram-канале
показала, что поучаствовала в съемке журнала
Cosmopolitan. Ее фотография украсит очередной номер. Фигуристка
позировала в ярко-зеленом костюме.
Пользователи Сети отреагировали на снимок. Они заявили, что
с нетерпением ждут выхода номера с интервью Валиевой.