Камера в духе iPhone 13, до 10 ГБ оперативной памяти и 3 года работы без потери первоначальной производительности за 160 долларов. Названа стоимость Honor Play 30

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На днях Honor представила бюджетный смартфон Play 30, который блоком своей камеры здорово напоминает iPhone 13, а сейчас компания раскрыла дату продаж устройства и стоимость. В базовой конфигурации с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти аппарат оценен в эквивалент 160 долларов. Версия подороже – тоже со 128 ГБ флеш-памяти, но ОЗУ уже в два раза больше – 8 ГБ. Ее цена – 205 долларов. Продажи новинки в Китае стартуют 20 мая.

Разработчики реализовали в смартфоне технологию расширения ОЗУ за счет создания виртуального накопителя во флеш-памяти, поэтому максимальный объем оперативной памяти декларируется на уровне 10 ГБ. Также компания отмечает, что смартфон проработает три года без потери первоначальной производительности.

Напомним, Honor Play 30 оснащен экраном IPS с диагональю 6,5 дюйма и разрешением 1600 х 720 пикселей, SoC Qualcomm Snapdragon 480 Plus, «супергромкими динамиками», аккумулятором емкостью 5000 мА·ч, основной 13-мегапиксельной камерой (она только выглядит как сдвоенная, на самом деле датчик изображения только один) и фронтальной 5-мегапиксельной.