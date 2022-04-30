Камера беспилотника зафиксировала передвижение украинских силовиков по территории «Азовстали»

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Украинские националисты, заблокированные на мариупольском металлургическом заводе «Азовсталь» силами ВС РФ, попали на видео, снятое с беспилотного летательного аппарата.
На опубликованных РИА Новости кадрах можно увидеть, как три человека передвигаются в районе складского цеха «Азовстали» и заходят внутрь пристройки со стрелковым оружием в руках. Судя по видео, люди облачены в военную форму и каски, а вооружены винтовками, автоматами или ручными гранатометами.
Ранее сообщалось, что на территории мариупольского завода «Азовсталь» по-прежнему находятся украинские националисты, которые отказываются добровольно сложить оружие.
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