Камера беспилотника зафиксировала передвижение украинских силовиков по территории «Азовстали»

На опубликованных РИА Новости кадрах можно увидеть, как три человека передвигаются в районе складского цеха «Азовстали» и заходят внутрь пристройки со стрелковым оружием в руках. Судя по видео, люди облачены в военную форму и каски, а вооружены винтовками, автоматами или ручными гранатометами.