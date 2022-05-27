«КАМАЗу» выделили 30 млрд рублей, чтобы импортозаместить необходимые компоненты в грузовике К5

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Вице-премьер Юрий Борисов официально заявил в эфире телеканала «Россия-24», что «КАМАЗ» сможет импортозаместить почти все необходимые автокомпоненты в грузовике К5.

Он отметил, что для этих целей выделено 30 млрд рублей, а также добавил, что с 2023 года объемы производства этой модели будут наращиваться.





Мы предпринимаем активные усилия в динамике воспроизводства необходимых компонентнов. В частности, 30 млрд рублей сейчас брошены для того, чтобы динамично воспроизводить необходимые автокомпоненты. Я вам приведу в пример “КАМАЗ”: у него последняя разработка – модель К5, она уже встала на производство, выпускается ограниченной партией, по-моему, 3-5 тыс. авто. Мы имели планы занять нишу внутреннего рынка, вытеснив другие иностранные бренды. Ну, чуть-чуть сдвинется эта проблема вправо. “КАМАЗ” обещает до конца года практически импортозаместить все необходимые компоненты [для грузовика К5] и нарастить уже с 2023 года объемы производства этой модели. Юрий Борисов

В марте пресс-служба «КАМАЗ» сообщала, что компания планирует приступить к сборке автомобилей поколения K5 без участия иностранных партнеров в январе 2023 года. В данный момент сдерживающим фактором производства является складской запас комплектующих.

«КАМАЗ» начал выпускать грузовики серии К5 в 2021 году.