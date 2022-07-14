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Каллас официально объявила об уходе с поста премьер-министра Эстонии

Каллас официально объявила об уходе с поста премьер-министра Эстонии
globallookpress/Nicolas Maeterlinck

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас официально заявила о намерении покинуть нынешнюю должность. Об этом говорится в распространенном сообщении правительства республики.

В эстонском кабмине уточнили, что Каллас уходит по собственному желанию.

«Вместе с ней в отставку уходит все правительство», — следует из сообщения.

Каллас также выразила готовность возглавить новое правительство, сформированное после распада прежней правящей коалиции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Каллас в кровожадности. Это произошло после того, как уходящий премьер назвала призывы к миру на Украине преждевременными и нежелательными.

каллас премьер Эстония
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