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Калининград присоединился к сети вещания радио DFM

Калининград присоединился к сети вещания радио DFM
piqsels.com

Радиостанция DFM стала доступна для жителей Калининграда благодаря непрерывной работе «Русской Медиагруппы» с регионами.

Говоря о запуске DFM в новом городе, управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников отметил, что в эфире радиостанции можно услышать не только музыку, но и подкасты, а присоединение к ней Калининграда особенно важно.

«Мы планируем в ближайшее время организовать фестиваль танцевальной музыки для жителей Калининграда», — цитирует Медникова пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Пресс-служба “Русской Медиагруппы”

В свою очередь программный директор DFM Михаил Кортиков рассказал о главных целях своей радиостанции – донести до молодежи основные тренды и распространит танцевальную музыку.

«Я рад, что с нами теперь и Калининград», — подытожил Кортиков.

Напомним, радио DFM можно услышать на частоте 92,8 FM. На данный момент ее сеть насчитывает около тысячи городов вещания и более 10 миллионов слушателей по всей России.

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