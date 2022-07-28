Калининград присоединился к сети вещания радио DFM

Радиостанция DFM стала доступна для жителей Калининграда благодаря непрерывной работе «Русской Медиагруппы» с регионами.
Говоря о запуске DFM в новом городе, управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников отметил, что в эфире радиостанции можно услышать не только музыку, но и подкасты, а присоединение к ней Калининграда особенно важно.
«Мы планируем в ближайшее время организовать фестиваль танцевальной музыки для жителей Калининграда», — цитирует Медникова пресс-служба «Русской Медиагруппы».
В свою очередь программный директор DFM Михаил Кортиков рассказал о главных целях своей радиостанции – донести до молодежи основные тренды и распространит танцевальную музыку.
«Я рад, что с нами теперь и Калининград», — подытожил Кортиков.
Напомним, радио DFM можно услышать на частоте 92,8 FM. На данный момент ее сеть насчитывает около тысячи городов вещания и более 10 миллионов слушателей по всей России.