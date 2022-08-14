«Калашников» показал серийный беспилотник ZALA 421-24. Он похож на дрон DJI

В преддверии открытия международного военно-технического форума «Армия-2022» дочерняя компания концерна «Калашникова» ZALA aero показала серийный образец беспилотника квадрокоптерного типа ZALA 421-24. Внешне он очень похож на потребительские дроны DJI, а отличают российскую разработку две антенны на корпусе.

Беспилотник способен оставаться невидимым благодаря малой акустической и визуальной заметности. Управляется за счет ручного контролера, в том числе из транспортного средства. Габариты составляют 540 х 540 х 190 мм. ZALA 421-24 может летать более 30 минут на высоте до 1500 м. Максимальная скорость — 30 км/ч, дальность связи — более 3,5 км.

ZALA 421-24 российского производства устойчив в работе в условиях подавления средствами РЭБ, сказал представитель компании ZALA aero. По его словам, беспилотник уже прошел испытания.

Летом 2019 года «Калашников» завершил заводские испытания ударного беспилотника «ZALA Ланцет». Это дрон-камикадзе, который может самостоятельно обнаруживать и атаковать цель. Он также способен барражировать — долго держаться в воздухе, выжидая, чтобы нанести удар. Впервые «Ланцет» был представлен на форуме «Армия-2019». Тогда глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов отмечал, что новый дрон эффективнее стандартных видов вооружения и при этом стоит «несоизмеримо меньше». Государственные испытания новых беспилотников должны были начаться в конце 2021 года.