Какую посуду нельзя мыть в посудомоечной машине: 5 табу

Как же я завидовала своей соседке, у которой была посудомоечная машина. Поэтому первым делом в новую кухню купила эту долгожданную технику. Вы даже не представляете, насколько она экономит время и упрощает уборку. Кстати, иногда я ее использую не по назначению, но это уже другая история. А сегодня поговорим о том, какую посуду нельзя мыть в посудомоечной машине.

Оказалось, что такая есть и ее довольно много. Как правило, на посуде, которую разрешено мыть в посудомойке, есть соответствующий знак. Он может визуально отличаться в зависимости от производителя, но обычно напоминает тарелки в контейнере, омываемые водой. На старых изделиях такого знака нет. Вот почему так важно понимать, что нежелательно отправлять в корзину посудомоечной машины.

Какую посуду категорически нельзя мыть в посудомойке

Ножи и терки

Эти кухонные принадлежности всегда лучше вымыть вручную сразу после использования. Дело в том, что от сильного потока воды лезвие быстро затупляется. Особенно плохо металл воспринимает горячую воду. Об экономии времени тут и речи быть не может. Ведь вам придется заново затачивать ножи.

Посуда из дерева

Длительное воздействие высоких температур и воды могут деформировать изделия. И таблетки, которые вы используете для посудомойки, часто негативно влияют на материал. Поэтому предпочтите технике ручную мойку.

Тефлоновая и металлическая посуда

Если хотите, чтобы ваша сковорода и дальше не пригорала, мойте ее самостоятельно. При этом нельзя использовать абразивные средства и жесткие губки. В посудомоечной машине покрытие быстро стирается. Медь, латунь, олово и алюминий могут потускнеть, то же происходит с серебром и мельхиором.

Посуда с остатками пищи

Перед тем как загрузить тарелки в корзину, очистите их от кусочков еды. Обычные крошки, соус или жир вполне безвредны. А вот много более крупных остатков быстро засоряют машинку. Что, в свою очередь, может привести к ее поломке.

Дорогая посуда

Тут проблема больше не в негативном воздействии, а в риске. Хоть и ручная мойка часто заканчивается сбором осколков. Так что тут выбор за вами. Кому вы больше доверяете: себе или посудомойке?

Теперь, прежде чем запустить режим мойки, внимательно изучите содержимое корзины. Вся ли посуда перенесет данный процесс или что-то лучше вернуть в раковину. Надеюсь, мои советы помогут вам в этом разобраться. И обратите внимание на таблетки для посудомойки. Возможно, вы и не догадываетесь об их ценности в быту!

