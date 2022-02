Какой салат цезарь приготовить: 4 интересных рецепта

Не до конца известно, как салат цезарь попал к нам, но его заслуженно можно назвать самым популярным иностранным салатом. Сегодня вы можете встретить это название в меню чуть ли не каждого ресторана.

Рецепт салата цезарь легко меняют, дополняют и интерпретируют на свой вкус. Некоторые ингредиенты остаются неизменными, выполняя функции основы закуски. Это уникальная заправка, листья салата романо, пармезан и сухарики. Дело в том, что эти продукты были в первой и наиболее оригинальной версии салата цезарь.

Салат цезарь: 4 оригинальных рецепта

Салат «Цезарь» с креветками

Ингредиенты

450 г креветок

1 ст. л. оливкового масла

0,5 ч. л. соли

0,25 ч. л. черного молотого перца

1 кочан салата романо

2 стак. помидоров черри

2,5 стак. сухариков

заправка по вкусу

Приготовление

Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Выложите очищенные креветки, посолив и поперчив их. Обжаривайте морепродукты около 4 минут, периодически помешивая. Нарвите листья салата, добавьте креветки, разрезанные пополам помидоры черри и сухарики. Заправьте или просто полейте салат соусом.

Салат «Цезарь» с лососем и спаржей

Ингредиенты

0,5 пуч. спаржи

230 г филе лосося

оливковое масло по вкусу

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

1 кочан салата романо

заправка по вкусу

сухарики по вкусу

0,25 стак. пармезана

Приготовление

Спаржу нарежьте на 3 части и отправьте в кастрюлю с кипящей водой. Варите продукт пару минут, затем переложите в ледяную воду до полного остывания. Филе рыбы натрите оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте лосось со всех сторон до готовности. Это займет около 5 минут. Листья салата нарвите или нарежьте полосками. Смешайте их с несколькими ложками соуса для салата. Выложите листья в салатник вместе со спаржей, лососем, сухариками и пармезаном. Заправьте соусом.

Салат «Цезарь» с курицей, грибами и беконом

Ингредиенты

400 г шампиньонов

0,25 стак. оливкового масла

2 ст. л. красного винного уксуса

1 ч. л. дижонской горчицы

2 ч. л. сахарной пудры

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

3 яйца

1 курица

3 ломтика бекона

2,5 стак. сухариков

0,3 стак. заправки

пармезан по вкусу

Приготовление

Шампиньоны нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте уксус, соль, перец, сахарную пудру, масло и горчицу. Залейте приготовленным маринадом грибы и оставьте на полчаса. Бекон обжарьте на сухой сковороде по 4 минуты с каждой стороны. Удалите излишки жира, выложив бекон на бумажные полотенца. Отварите яйца вкрутую. Приготовленную на гриле или в духовке курицу очистите от костей и кожи. Мясо нарежьте ломтиками. Порвите листья салата, добавьте грибы, курицу, сухарики, разрезанные на 4 части яйца и бекон. Полейте салат заправкой и посыпьте пармезаном.

Салат «Цезарь» с курицей и пастой

Ингредиенты

220 г пасты

2 куриные грудки

соль по вкусу

сухой чеснок по вкусу

1 стак. сухариков

4 стак. салата романо

0,5 стак. пармезана

1 стак. заправки

Приготовление

Пасту отварите в подсоленной воде до готовности, следуя инструкции на упаковке. Курицу обжарьте на сковороде, приправив ее солью и сухим чесноком. Готовые грудки нарежьте ломтиками или кусочками. В салатнике смешайте листья салата, курицу, макароны, сухарики и тертый пармезан. Заправьте салат соусом.

Безусловно, без знаменитой заправки салат цезарь не получится. Если вы хотите приготовить ее в домашних условиях, делюсь рецептом. Смешайте по 0,25 стак. растительного и оливкового масел. В блендере измельчите до однородности 6 филе анчоусов, желток, 2 ст. л. лимонного сока, 2 ч. л. дижонской горчицы, 0,5 ч. л. вустерского соуса, по 0,25 ч. л. соли и черного молотого перца. Аккуратно вливайте в соус смесь масел, продолжая медленно перемешивать его. Добавьте 0,5 стак. тертого пармезана и хорошенько перемешайте ингредиенты.

Теперь, когда у вас есть рецепт соуса для приготовления салата цезарь, дайте волю фантазии. Используйте обязательные ингредиенты и экспериментируйте с дополнительными. Оригинальный салат цезарь получился совершенно случайно. Возможно, вы тоже сотворите кулинарный шедевр! А какой самый необычный цезарь вы пробовали?

