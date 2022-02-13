Какой салат цезарь приготовить: 4 интересных рецепта

Какой салат цезарь приготовить: 4 интересных рецепта Полезные советы
На чтение 4 мин. Просмотров 2 Опубликовано Обновлено


Не до конца известно, как салат цезарь попал к нам, но его заслуженно можно назвать самым популярным иностранным салатом. Сегодня вы можете встретить это название в меню чуть ли не каждого ресторана.

Рецепт салата цезарь легко меняют, дополняют и интерпретируют на свой вкус. Некоторые ингредиенты остаются неизменными, выполняя функции основы закуски. Это уникальная заправка, листья салата романо, пармезан и сухарики. Дело в том, что эти продукты были в первой и наиболее оригинальной версии салата цезарь.

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Содержание
  1. Салат цезарь: 4 оригинальных рецепта
  2. Салат «Цезарь» с креветками
  3. Салат «Цезарь» с лососем и спаржей
  4. Салат «Цезарь» с курицей, грибами и беконом
  5. Салат «Цезарь» с курицей и пастой

Салат цезарь: 4 оригинальных рецепта

Салат «Цезарь» с креветками

Ингредиенты

  • 450 г креветок
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 0,5 ч. л. соли
  • 0,25 ч. л. черного молотого перца
  • 1 кочан салата романо
  • 2 стак. помидоров черри
  • 2,5 стак. сухариков
  • заправка по вкусу

Приготовление

  1. Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Выложите очищенные креветки, посолив и поперчив их. Обжаривайте морепродукты около 4 минут, периодически помешивая.
  2. Нарвите листья салата, добавьте креветки, разрезанные пополам помидоры черри и сухарики.
  3. Заправьте или просто полейте салат соусом.

Салат «Цезарь» с лососем и спаржей

Ингредиенты

  • 0,5 пуч. спаржи
  • 230 г филе лосося
  • оливковое масло по вкусу
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • 1 кочан салата романо
  • заправка по вкусу
  • сухарики по вкусу
  • 0,25 стак. пармезана

Приготовление

  1. Спаржу нарежьте на 3 части и отправьте в кастрюлю с кипящей водой. Варите продукт пару минут, затем переложите в ледяную воду до полного остывания.
  2. Филе рыбы натрите оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу.
  3. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте лосось со всех сторон до готовности. Это займет около 5 минут.
  4. Листья салата нарвите или нарежьте полосками. Смешайте их с несколькими ложками соуса для салата.
  5. Выложите листья в салатник вместе со спаржей, лососем, сухариками и пармезаном. Заправьте соусом.

Салат «Цезарь» с курицей, грибами и беконом

Ингредиенты

  • 400 г шампиньонов
  • 0,25 стак. оливкового масла
  • 2 ст. л. красного винного уксуса
  • 1 ч. л. дижонской горчицы
  • 2 ч. л. сахарной пудры
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • 3 яйца
  • 1 курица
  • 3 ломтика бекона
  • 2,5 стак. сухариков
  • 0,3 стак. заправки
  • пармезан по вкусу

Приготовление

  1. Шампиньоны нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте уксус, соль, перец, сахарную пудру, масло и горчицу. Залейте приготовленным маринадом грибы и оставьте на полчаса.
  2. Бекон обжарьте на сухой сковороде по 4 минуты с каждой стороны. Удалите излишки жира, выложив бекон на бумажные полотенца.
  3. Отварите яйца вкрутую.
  4. Приготовленную на гриле или в духовке курицу очистите от костей и кожи. Мясо нарежьте ломтиками.
  5. Порвите листья салата, добавьте грибы, курицу, сухарики, разрезанные на 4 части яйца и бекон.
  6. Полейте салат заправкой и посыпьте пармезаном.

Салат «Цезарь» с курицей и пастой

Ингредиенты

  • 220 г пасты
  • 2 куриные грудки
  • соль по вкусу
  • сухой чеснок по вкусу
  • 1 стак. сухариков
  • 4 стак. салата романо
  • 0,5 стак. пармезана
  • 1 стак. заправки

Приготовление

  1. Пасту отварите в подсоленной воде до готовности, следуя инструкции на упаковке.
  2. Курицу обжарьте на сковороде, приправив ее солью и сухим чесноком. Готовые грудки нарежьте ломтиками или кусочками.
  3. В салатнике смешайте листья салата, курицу, макароны, сухарики и тертый пармезан. Заправьте салат соусом.

Безусловно, без знаменитой заправки салат цезарь не получится. Если вы хотите приготовить ее в домашних условиях, делюсь рецептом. Смешайте по 0,25 стак. растительного и оливкового масел. В блендере измельчите до однородности 6 филе анчоусов, желток, 2 ст. л. лимонного сока, 2 ч. л. дижонской горчицы, 0,5 ч. л. вустерского соуса, по 0,25 ч. л. соли и черного молотого перца. Аккуратно вливайте в соус смесь масел, продолжая медленно перемешивать его. Добавьте 0,5 стак. тертого пармезана и хорошенько перемешайте ингредиенты.

Теперь, когда у вас есть рецепт соуса для приготовления салата цезарь, дайте волю фантазии. Используйте обязательные ингредиенты и экспериментируйте с дополнительными. Оригинальный салат цезарь получился совершенно случайно. Возможно, вы тоже сотворите кулинарный шедевр! А какой самый необычный цезарь вы пробовали?

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