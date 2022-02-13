Какой салат цезарь приготовить: 4 интересных рецепта

Не до конца известно, как салат цезарь попал к нам, но его заслуженно можно назвать самым популярным иностранным салатом. Сегодня вы можете встретить это название в меню чуть ли не каждого ресторана.
Рецепт салата цезарь легко меняют, дополняют и интерпретируют на свой вкус. Некоторые ингредиенты остаются неизменными, выполняя функции основы закуски. Это уникальная заправка, листья салата романо, пармезан и сухарики. Дело в том, что эти продукты были в первой и наиболее оригинальной версии салата цезарь.
Салат цезарь: 4 оригинальных рецепта
Салат «Цезарь» с креветками
Ингредиенты
- 450 г креветок
- 1 ст. л. оливкового масла
- 0,5 ч. л. соли
- 0,25 ч. л. черного молотого перца
- 1 кочан салата романо
- 2 стак. помидоров черри
- 2,5 стак. сухариков
- заправка по вкусу
Приготовление
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Выложите очищенные креветки, посолив и поперчив их. Обжаривайте морепродукты около 4 минут, периодически помешивая.
- Нарвите листья салата, добавьте креветки, разрезанные пополам помидоры черри и сухарики.
- Заправьте или просто полейте салат соусом.
Салат «Цезарь» с лососем и спаржей
Ингредиенты
- 0,5 пуч. спаржи
- 230 г филе лосося
- оливковое масло по вкусу
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 1 кочан салата романо
- заправка по вкусу
- сухарики по вкусу
- 0,25 стак. пармезана
Приготовление
- Спаржу нарежьте на 3 части и отправьте в кастрюлю с кипящей водой. Варите продукт пару минут, затем переложите в ледяную воду до полного остывания.
- Филе рыбы натрите оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу.
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте лосось со всех сторон до готовности. Это займет около 5 минут.
- Листья салата нарвите или нарежьте полосками. Смешайте их с несколькими ложками соуса для салата.
- Выложите листья в салатник вместе со спаржей, лососем, сухариками и пармезаном. Заправьте соусом.
Салат «Цезарь» с курицей, грибами и беконом
Ингредиенты
- 400 г шампиньонов
- 0,25 стак. оливкового масла
- 2 ст. л. красного винного уксуса
- 1 ч. л. дижонской горчицы
- 2 ч. л. сахарной пудры
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 3 яйца
- 1 курица
- 3 ломтика бекона
- 2,5 стак. сухариков
- 0,3 стак. заправки
- пармезан по вкусу
Приготовление
- Шампиньоны нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте уксус, соль, перец, сахарную пудру, масло и горчицу. Залейте приготовленным маринадом грибы и оставьте на полчаса.
- Бекон обжарьте на сухой сковороде по 4 минуты с каждой стороны. Удалите излишки жира, выложив бекон на бумажные полотенца.
- Отварите яйца вкрутую.
- Приготовленную на гриле или в духовке курицу очистите от костей и кожи. Мясо нарежьте ломтиками.
- Порвите листья салата, добавьте грибы, курицу, сухарики, разрезанные на 4 части яйца и бекон.
- Полейте салат заправкой и посыпьте пармезаном.
Салат «Цезарь» с курицей и пастой
Ингредиенты
- 220 г пасты
- 2 куриные грудки
- соль по вкусу
- сухой чеснок по вкусу
- 1 стак. сухариков
- 4 стак. салата романо
- 0,5 стак. пармезана
- 1 стак. заправки
Приготовление
- Пасту отварите в подсоленной воде до готовности, следуя инструкции на упаковке.
- Курицу обжарьте на сковороде, приправив ее солью и сухим чесноком. Готовые грудки нарежьте ломтиками или кусочками.
- В салатнике смешайте листья салата, курицу, макароны, сухарики и тертый пармезан. Заправьте салат соусом.
Безусловно, без знаменитой заправки салат цезарь не получится. Если вы хотите приготовить ее в домашних условиях, делюсь рецептом. Смешайте по 0,25 стак. растительного и оливкового масел. В блендере измельчите до однородности 6 филе анчоусов, желток, 2 ст. л. лимонного сока, 2 ч. л. дижонской горчицы, 0,5 ч. л. вустерского соуса, по 0,25 ч. л. соли и черного молотого перца. Аккуратно вливайте в соус смесь масел, продолжая медленно перемешивать его. Добавьте 0,5 стак. тертого пармезана и хорошенько перемешайте ингредиенты.
Теперь, когда у вас есть рецепт соуса для приготовления салата цезарь, дайте волю фантазии. Используйте обязательные ингредиенты и экспериментируйте с дополнительными. Оригинальный салат цезарь получился совершенно случайно. Возможно, вы тоже сотворите кулинарный шедевр! А какой самый необычный цезарь вы пробовали?
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