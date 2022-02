Какой сахар лучше: правила выбора качественного продукта

Казалось бы, какие могут возникнуть сложности при выборе сахара? Не поверите, но выбрать действительно качественный продукт не так уж и просто. В данной статье я расскажу об основных видах сахара и возможных вредных примесях. Также определимся, какой сахар лучше и вкуснее, а какой стоит обходить стороной.

Среди представленных пакетов я старалась выбирать как популярные, так и малоизвестные марки. Родные пьют чай с сахаром, а я частенько пеку сладкую выпечку, и мне было крайне важно определиться с действительно хорошим продуктом. Как оказалось, даже в крупных супермаркетах продается сахар максимум в 2–3 экземплярах. Но спортивный интерес все равно победил. В данной статье мы разберемся, что к чему.

Каким бывает сахар

Итак, сахар. Кто-то покупает его, опираясь на цену, кто-то скупает исключительно популярные бренды, а кому-то важен даже дизайн упаковки (привет маркетологам!). Как бы там ни было, рекомендую всегда опираться на качество. Начнем с основной классификации.

Белый кристаллический сахар без добавок. Массовая доля сахарозы в таком составляет не менее 99,7 %. Иногда производители ставят пометки товарного сорта (ТС1 и ТС2). По соотношению цена-качество — самый удачный вариант. Экстра — белый сахар с долей сахарозы не менее 99,8 %. Пожалуй, самый сладкий и чистый. В нём отсутствует зола, меласса и возможные вредные примеси. Коричневый сахар. Он получается в процессе переработки тростникового сахара-сырца и сахарной свеклы. Цвет варьируется от светло-желтого до коричневого. Цена достаточно высокая. Обогащенный сахар. В данный продукт дополнительно вводятся различные пищевые вещества, что повышают его пищевую ценность. Это витамины, микроэлементы, растительные экстракты и аминокислоты. Менее сладкий, но более полезный. Сахарный продукт — смесь ароматизаторов, пищевых добавок и белого кристаллического сахара. Обычно он предназначен для переработки в пищевой промышленности. Патока (меласса) представляет собой побочный продукт сахарного производства в виде раствора. Часто используется как добавка к кормам. Для домашнего использования совершенно не годится.

Правила выбора качественного сахара

Чем белее сахар, тем больше он подвергался очистке. Это хорошо потому, что в нём не будет посторонних примесей. Но плохо, так как это сплошные углеводы и микроэлементов там в разы меньше. Сахар молочного или желтого оттенка менее очищен, соответственно, в нём и больше полезных веществ. А вот действительно некачественным продуктом будет сахар серого цвета. Это значит, что во время производства были допущены технологические нарушения, или же его попросту неправильно хранили.

Коричневый сахар я часто кладу в кофе и в некоторые десерты. Он не подвергается очистке или отбеливанию. При высоких температурах хорошо плавится. Считается более полезным, чем белый, но и стоит дороже. Однако и его нужно выбирать правильно: если на упаковке указано «сахар коричневый рафинированный», не берите. Это обычный крашеный кристаллический сахар. Настоящий тростниковый сахар нерафинированный априори.

Почему правильное хранение сахара так важно

Мутные кристаллы свидетельствуют о неправильных условиях хранения — они должны быть исключительно прозрачными. Влажное хранение оставляет след не только на оттенке сахара — такой продукт будет слипаться комочками. И, к примеру, вместо мешка с 20 килограммами, вы получите на 2–3 килограмма меньше. В таком сахарном песке появляются вредные организмы, в итоге портящие выпечку или консервацию. Да и вкус будет не таким сладким, как хотелось.

Как бы это банально ни звучало, но, купив упаковку сахара, пересыпьте его сразу же в сухую банку. Во-первых, так он будет дольше храниться. Во-вторых, заодно и проверите, нет ли там ничего лишнего. Часто могут попадаться нитки, куски пластика, мусор и даже болты. Будьте осторожны!

