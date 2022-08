Какого числа Спасы в 2022-м: Маковый, Яблочный и Хлебный

Август — месяц щедрый на православные праздники. Мы встречаем целых три Спаса: Медовый, Яблочный и Хлебный. С каждым связаны отдельные запреты, традиции и обычаи. Рассказываю, в каких числах мы будем отмечать Спасы в 2022 году и как готовиться к этим праздникам.

Безусловно, с учетом всех тонкостей уже мало кто отмечает праздник Спаса. Однако это прекрасный повод собраться в кругу семьи, позвать гостей и накрыть щедрый стол. Даже если вы не отмечаете православные праздники согласно традиции, порадуйте себя и близких встречей и душевным разговором.

Когда и как отмечать Медовый, Яблочный и Хлебный Спасы в 2022 году

Медовый Спас

Первым мы традиционно отмечаем Медовый Спас, или Маковея. Второе название произошло от легенды, согласно которой братья Маккавеи в мучениях умерли за веру. Ежегодно этот праздник отмечается 14 августа. В этот же день и начинается Успенский пост, который продлится 2 недели. Безусловно, название праздника говорит само за себя. Нужно собрать (или купить) мёд, отнести его в церковь на освящение. К мёду в корзинку положите мак, фрукты и овощи урожая этого года.

Что поставить на стол? Медовые пряники, лепешки, в которые можно добавлять мак. Потрудитесь сделать всю домашнюю работу до 14 числа, ведь в сам праздник работать запрещено. Помните, что в светлый день ни в коем случае нельзя ругаться, ссориться, таить злобу, громко разговаривать и организовывать шумные застолья.

Яблочный Спас

Этот Спас традиционно отмечается 19 августа. Кроме того, на этот день припадает и другой большой праздник — Преображение Господне. Обязательно освятите яблоки в церкви. С ними в корзинку можно уложить другие фрукты и овощи, мёд или даже выпечку с яблоками. Потом фруктами можно угощать близких, готовить из них пироги и другую выпечку. Есть освященные яблоки до Спаса нельзя!

В праздник Яблочного Спаса нельзя выполнять сложную работу. А вот для постящихся есть послабления. 19 августа они смогут позволить себе немного красного вина и рыбные блюда. Кроме того, не разрешается конфликтовать и ругаться, оскорблять людей и убивать насекомых.

Хлебный Спас

Его еще называют Ореховым, и отмечается он 29 августа. Дело в том, что как раз к этому времени созревает зерно и орехи. Хотя народные приметы и гласят, что хорошего урожая пшеницы и орехов в один год быть не может. В церкви нужно осветить урожай зерна вместе с испеченным хлебом, орехами, мёдом и яблоками.

Интересно, что в праздник Хлебного Спаса работать можно и нужно, а вот лениться как раз нельзя. Нужно готовиться к зиме, активно делать заготовки. Кроме того, разрешается устраивать щедрое застолье, ведь Успенский пост заканчивается. 29 августа запрещается отказывать просящим и нуждающимся, бездельничать, ругаться и таить в себе дурные мысли.

Три важных церковных праздника собрались в августе. Это повод отдать дань традициям традиции, встретится с близкими и полакомиться вкусными угощениями. А вы будете отмечать Спас в 2022 году?

