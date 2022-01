Какого числа Масленица в 2022-м: традиции праздника

Ох и масленица! Наверное, нет вкуснее и душевнее праздника в году. Блины пекутся повсеместно и всю неделю. Делают их разной формы и с разным вкусным наполнением: настоящий пир для желудка. Ждать Масленицу стоит хотя бы потому, что практически в любом уголке постсоветских стран царит очень и очень приятная атмосфера.

Устраиваются традиционные ярмарки с вкусной едой и напитками, веселыми конкурсами и обрядами. Но главный смысл кроется в простой, но важной перемене: проводах холодов и встречи долгожданной весны. В этой статье редакция «Со Вкусом» расскажет вам о главных традициях Масленицы и когда же ее праздновать.

Какого числа Масленица в 2022-м?

В 2022-м году Масленица выпадает ровно на последний день зимы — 28 февраля. Соответственно, отмечается праздник до 6 марта включительно. Ежегодно Масленица наступает за неделю до Великого Поста. Следовательно число и месяц каждый год будут разными.

В зависимости от территории едят либо масляные блины с оладьями, либо пышки с медовыми сладостями. Нужно от души наесться, чтобы в Пост больше не хотелось. Туда же относятся и заправленные майонезом салаты, мясо и жирные блюда.

Масленица всегда завершается Прощеным Воскресеньем. Нетрудно догадаться, что в этот день нужно прощать обидчиков и просить прощение у дорогих сердцу людей. А далее уже готовиться к душевному и физическому очищению — 40-дневному Посту.

7 дней Масленицы

С давних времен Масленицу праздновали шумно и весело. Сквозь века и молодые, и пожилые чтили эту традицию. А за каждым днем Масленой недели закреплялись некие обряды, которые проводили в определенной последовательности:

Понедельник — Встреча Масленицы

В этот день принято встречаться с родственниками. Сперва невестка должна была отпроситься у свекрови. Затем она шла в отчий дом, чтобы проведать своих родителей. К вечеру к сватам приходили и родители мужа.

Вторник — Заигрыши

Этот день был предназначен для игр, забав и безудержного веселья. Во вторник Масленой недели молодые ребята ходили по домам, присматриваясь к незамужним девушкам. Будущие невесты также украдкой заглядывали на женихов. Если доходило дело до сватовства, то свадьбу праздновали уже в первую неделю после Пасхи (на Красную Горку).

Среда — Лакомка

Середина Масленой недели ознаменовалась «Тещиным днём». Именно в среду тещи звали зятей в гости и досыта угощали их блинами. Вечером присоединялись и другие родственники. Затем уже все вместе пели песни, славящие заботу мам, разыгрывали веселые сценки.

Четверг — Разгул

На четвертый день Масленицы устраивались шуточные бои, катания на санях и прочие веселые обряды. Красиво наряженные дети колядовали по домам.

Пятница — Тещины вечерки

После угощений в среду зятю нужно было отблагодарить свою тещу. По пятницам мама жены гостила у зятя, который угощал ее блинами и прочими сладостями.

Суббота — Золовкины посиделки

Суббота отводилась для родни мужа: невестка приглашала свекра и свекровь в гости, а сестер мужа (золовок) одаривала подарками.

Воскресенье — Проводы

На седьмой день Масленицы все просят друг у друга прощение. Молодожены же преподносили подарки родителям. Завершалась Масленица сжиганием чучела, что служило символом зимы, которой подошел конец.

Хоть дни Масленой недели несли и разный смысл, неизменным оставалось одно: сытные угощения в это время пеклись ежедневно. Их ели на уличных гуляниях, дома и в гостях. Начинки могли быть самыми разными: начиная от капусты с картошкой, заканчивая рыбой и мясом.

Даже сейчас во многих семьях существует традиция – полакомиться блинами хотя бы один раз в неделю. И даже тем, кто сидит на диете, это можно делать без угрызений совести. Ведь для спокойствия и душевного равновесия иногда достаточно просто вкусно поесть!

