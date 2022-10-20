Какое наказание грозит Анне Большовой за смертельное ДТП

Адвокат Даниил Лунин высказался, какое наказание грозит актрисе Анне Большовой, ставшей участницей смертельного ДТП в Калужской области. Об этом пишет издание «Вечерняя Москва».
Специалист заявил, что если будет доказана вина актрисы в нарушении ПДД, ей грозит до 4,5 года принудительных работ с лишением права занимать определенные должности. Кроме того, ей запретят заниматься определенной деятельностью.
В случае если суд примет жесткую позицию, то тогда артистке может грозить до пяти лет лишения свободы. Однако Большова может рассчитывать и на условный срок.
Страшная авария произошла накануне вечером в деревне Грачевка Калужской области. Отмечается, что попавшая под колеса женщина погибла на месте происшествия.