Какими смартфонами больше всего довольны пользователи. Топ-3 рейтинга Antutu занимают Samsung, Xiaomi и Redmi

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Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий ежемесячный рейтинг смартфонов на основе Android, получивших самые высокие оценки удовлетворённости пользователей.





В январе 2022 года первое место по-прежнему занимает Samsung Galaxy Note20 Ultra (обзор) с 97,19% положительными отзывами, выпущенный более полутора лет назад. Этот смартфон удерживает первое место так долго благодаря отличной начинке, всё ещё обеспечивающей производительность и плавную работу, а также поддержке стилуса.





На втором месте находится Xiaomi 12X с 94,38%. Эта модель сочетает относительно небольшой размер экрана с производительной SoC Snapdragon 870. Как отмечают эксперты Antutu, большинство пользователей подчёркивают удобство не такого большого, как у обычных флагманов, экрана. Отметим, что эта модельно не так давно начала официально продаваться в России. На третьем месте — доступный флагман Redmi Note 11 Pro+ с поддержкой 120-ваттной зарядки

Замыкают десятку Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (93,1%), Huawei P50 Pro (92,8%), Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (92,42%), Honor Magic3 Pro (92,06%), Realme GT (91,59%), Honor Magic3 Premium Edition (91,49%), Honor 60 Pro (90%).