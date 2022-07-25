Какими машинами больше всего довольны китайцы? Второе место разделили Chery, Changan и GAC, а Exeed и Haval не попали в рейтинг

Агентство J.D. Power ежегодно проводит опрос на тему удовлетворённости продажами среди автолюбителей Китая. В последнем опросе приняли участие более 25 тысяч человек, которые купили новые машины в период от 2 до 6 месяцев.

Результаты представляют в виде индекса удовлетворённости (Sales Satisfaction Index, SSI), которые вычисляется по ряду параметров, включая онлайн-магазин, общение с дилером, посещение салона, тест-драйв, сделку, процесс доставки. Максимальное значение равно 1000 баллов.





Среди китайских брендов лидирует FAW Hongqi с результатом 756 баллов, хотя годом ранее результат составил 736 баллов. Вторую строчку разделили сразу три бренда, набравшие по 749 очков: Chery, Changan и GAC. Каждая из марок также показала значительный рост индекса удовлетворённости продажами. Chery с прошлого года прибавила 17 баллов, Changan – 19 баллов, а GAC – 21 балл.

Третье место среди китайских брендов заняла совместная марка Geely и Volvo под названием Lynk & Co. Она набрала 747 баллов, прибавив 18 баллов с прошлого года. Четвёртое место заняла Geely с 745 баллами — на 19 больше, чем годом ранее. FAW Bestune второй год подряд занимает пятое место: 744 балла, на 15 выше результатов 2021 года. Exeed и Haval в указанный топ не вошли.

Средний рост китайских брендов составил 19 баллов, что говорит о постоянном улучшении автомобилей китайских марок.