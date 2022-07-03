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Какими будут новые умные часы Samsung? В Сети появились скриншоты оболочки One UI Watch 4.5 часов Galaxy Watch5

Какими будут новые умные часы Samsung? В Сети появились скриншоты оболочки One UI Watch 4.5 часов Galaxy Watch5

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Умные часы Samsung Galaxy Watch5, как ожидается, выйдут в конце августа или в начале сентября. Но уже сейчас у нас есть возможность взглянуть на оболочку данного устройства. 


В Сети появились скриншоты One UI Watch 4.5, которая будет использоваться в часах поверх Watch OS 3.5.  

Какими будут новые умные часы Samsung? В Сети появились скриншоты оболочки One UI Watch 4.5 часов Galaxy Watch5
Какими будут новые умные часы Samsung? В Сети появились скриншоты оболочки One UI Watch 4.5 часов Galaxy Watch5
Какими будут новые умные часы Samsung? В Сети появились скриншоты оболочки One UI Watch 4.5 часов Galaxy Watch5
Какими будут новые умные часы Samsung? В Сети появились скриншоты оболочки One UI Watch 4.5 часов Galaxy Watch5
Какими будут новые умные часы Samsung? В Сети появились скриншоты оболочки One UI Watch 4.5 часов Galaxy Watch5

На скриншотах можно видеть новые циферблаты, клавиатуру, номеронабиратель и прочие элементы. Также по скриншотам можно узнать о ряде функций. К примеру, двойное нажатие кнопки Home активирует TalkBack, независимо от текущего экрана. При этом всё, что будет на экране, будет прочитано вслух. 

Какими будут новые умные часы Samsung? В Сети появились скриншоты оболочки One UI Watch 4.5 часов Galaxy Watch5

Также у часов будут специальные настройки для людей, страдающих дальтонизмом, возможности настройки баланса звука и так далее.  

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samsung
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