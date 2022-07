Каким знакам зодиака стоит подумать, прежде чем заводить детей

Трудно найти человека, у которого в детстве не было бы милого пупсика. Особенно у девочек. Куколку нужно было регулярно выгуливать, убаюкивать и пеленать. Переступив рубеж детского сада, одни оставили свою любимую игрушку далеко на антресоли, решив, что с него хватит, другие же, напротив, обзавелись мечтой о детях в будущем.

Если с последними всё ясно, то по поводу движения чайлдфри астрологи имеют свое видение. Редакция «Со Вкусом» проанализировала их мнения и составила свой рейтинг знаков Зодиака, которые до последнего будут откладывать момент родительства. Ведь для многих из них заводить детей еще та проблема.

Каким знакам зодиака стоит подумать, прежде чем стать родителями

Считается, что практически каждый стремится обзавестись минимум одним ребенком и создать крепкую семью. Однако далеко не все знаки зодиака разделяют это желание. Разбираемся.

Лев



По своей натуре Львы истинные эгоисты. Эти люди привыкли, что мир должен крутиться вокруг них и никак иначе. Не удивительно, что они делают то, что хотят и живут исключительно в свое удовольствие. А все мы понимаем, как с рождением ребенка меняется реальность, привычный уклад жизни, комфорт и порядок. И представителей данного знака это не устроит. Именно Львам присуще до последнего тянуть с рождением потомков, чтобы продлить время для себя. Зачастую первенцы у них если и появляются, то уже в довольно зрелом возрасте. Взять только Дженнифер Лопес. Всемирно известная певица и актриса построила успешную карьеру и только в свои 39 родила двойняшек.

Стрелец



Если вы знакомы со Стрельцами, то наверняка замечали, что они не проявляют особого интереса при виде малышей. Некоторые из представителей знака и вовсе ведут себя ворчливо и отстраненно в детской компании. Шалости, истерики и капризы ребенка вызовут у Стрельцов неподдельное отрицание. К примеру, американская исполнительница поп-музыки Майли Сайрус поделилась, что крайне нелогично привносить новую жизнь в место, которое ежедневно страдает от потребительского образа жизни всего человечества.

Близнецы



Это именно тот знак, который в миг расстроится или продемонстрирует окружающим всю свою злость, если, к примеру, в самолете у какого-то ребенка случится истерика. В целом Близнецы скептически относятся к институту брака и продолжению рода. Они отлично себя чувствуют в компании с собой, а также в окружении родных и близких. Однако обременять себя дополнительной ответственностью вовсе не спешат. Топ-модель Наоми Кэмпбелл в одном из интервью призналась, что прежде всего мечтала построить блестящую карьеру и реализоваться как личность. К появлению первой и единственной дочери знаменитость созрела только в 49 лет.

Стоит понимать, что рождение человека — это как большая ответственность, так и большая радость. Одни видят свою реализацию в детях, другие — в карьере, третьи — в благотворительности и заботе об окружающем. Тут каждый в праве выбирать. Ранее мы также писали, кто из 12 знаков Зодиака обладает настоящими суперспособностями.

