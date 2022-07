Каким растениям подкормка дрожжами будет на пользу

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



С началом дачного сезона продажи дрожжей стремительно увеличиваются. Думаете, дачники пекут пироги из урожая вишен? Безусловно, да, но основная причина не в этом. Опытные владельцы собственных грядок знают, что подкормка дрожжами просто незаменима.

И правда, дрожжи оказывают просто чудодейственный эффект, стимулируют рост растений и насыщает их питательными веществами. Те дачники, которые хоть раз попробовали применить дрожжевую подкормку, вряд ли откажутся от нее впредь. Однако удобрение дрожжами хорошо влияет не на все растения. Рассказываю, как не испортить урожай.

© Depositphotos

Подкормка дрожжами: рецепты и применение

Рецепты дрожжевых подкормок

Для приготовления дрожжевых удобрений подойдут как сухие, так и свежие дрожжи. Однако следует помнить, что для активации сухих дрожжей обязательно нужен сахар.

Рецепт №1

Залейте 200 г свежих дрожжей 1 л воды, перемешайте до полного растворения и оставьте на несколько часов. Теперь разведите смесь еще 9 л воды. Применяйте приготовленный раствор в тот же день.

© Depositphotos

Рецепт №2

Растворите 10 г сухих дрожжей и 2 ст. л. сахара в 10 л воды. Оставьте раствор на несколько часов, а затем используйте его.

Если при растворении дрожжей в воде не образовывается пенка, значит, грибки погибли и дрожжи неактивны. Такая подкормка не даст никакого результата.

Кроме того, чтобы удобрение на основе дрожжей было более действенным, к нему можно добавить крапиву, молоко или золу.

© Depositphotos

Применение дрожжевой подкормки

Безусловно, единой инструкции нет, ведь каждому растению нужно определенное количество удобрения. Например, для перцев, помидоров и огурцов нужно использовать 1 л подкормки на корень. Для свеклы и моркови нужно побольше: 3 л на й м грядки. Кроме того, для удобрения этих культур лучше добавить золу. Ягоды заберут 5 л подкормки на 1 кв. м (с аскорбиновой кислотой и золой), а ягодные кустарники — 1–5 ведер!

© Depositphotos

Кому не подходит подкормка дрожжами

Несмотря на универсальный характер дрожжевой подкормки, подходит она не всем растениям. Например, репчатый лук, фасоль, чеснок, горох и картошку дрожжами лучше не удобрять.

© Depositphotos

Итак, дрожжевая подкормка — это простой, дешевый и экологичный способ удобрить ваши грядки. Готовьтесь собирать щедрый урожай овощей, фруктов и ягод в этом сезоне! А вы когда-то удобряли растения дрожжами?

The post Каким растениям подкормка дрожжами будет на пользу appeared first on Со Вкусом.

Не пропустите!