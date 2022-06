[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Удивительно, как часто астрология попадает в цель. С каким бы скептицизмом я не относилась к гороскопам, нельзя отрицать очевидные сходства. Кроме того, я заметила одну интересную тенденцию. Наслушавшись подруг, которые часто меняют места работы, я поняла, какие знаки зодиака становятся начальниками.

Эти люди будто бы родились для кресла босса. Кстати, а когда они родились? Я заметила, что лидерами обычно становятся представители всего нескольких знаков зодиака. Возможно, это происходит благодаря предопределенным качествам, о которых говорит астрология.

Какие знаки зодиака становятся начальниками чаще всего: 3 лидера

Овен

Представители этого знака зодиака становятся начальниками в тех сферах, где нужно удачно подмечать сильные стороны людей. Внимательные и проницательные Овны быстро соображают, какой человек лучше всего справится с предложенной работой. Кроме того, этому знаку зодиака не нужно много времени, чтобы разобраться с рабочим процессом. Овны сразу же увидят, где работа оптимизирована, а где нужны изменения. Безусловно, со стороны представители этого огненного знака зодиака могут показаться чересчур амбициозными. Однако их человеческое отношение и умение найти общий язык быстро завоевывают сторонников.

Лев

Еще один огненный знак зодиака среди прирожденных лидеров. Львы любят и умеют брать на себя ответственность и принимать сложные решения. Они всегда стараются достигнуть лучшего результата. Представители этого знака могут показаться эгоистичными. Это обманчивое чувство. Львы очень эмпатичные, прекрасно понимают эмоции других людей и поддержат в сложной ситуации. Эти люди лучше других справляются с кризисными ситуациями.

Водолей

Безусловно, среди начальников нередко встречаются представители этого воздушного знака зодиака. Водолеи легко подстраиваются под новые обстоятельства, отличаются гибкостью и умением приспособиться. Кроме того, представители этого знака очень креативны и талантливы. Они с удовольствием выслушают все творческие идеи коллег, а затем помогут их воплотить в жизнь. Благодаря их подходу время, проведенное на работе, будет веселым и легким. Помимо этого, Водолеи любят независимость и уважают чужие границы.

Конечно, нет ничего предопределенного. Представитель любого знака зодиака может добиться успехов в карьере и стать боссом. Нужно только кропотливо и усердно работать над собой и развивать необходимые навыки и умения. А какой знак зодиака у вашего начальника?

