Какие знаки Зодиака самые преданные: верность и забота это про них

Астрологи выявили закономерность: если исходить из особенностей характера каждого знака, можно с легкостью определить, кому обмануть свою вторую половинку ничего не стоит, а кто не способен на такое априори. У каждого при этом будут свои причины и доводы. Редакция «Со Вкусом» дает вам несколько «астрологических улик», на кого можно рассчитывать, а с кем стоит быть поосторожней.

Наиболее «гулящими» знаками Зодиака считаются Овны, Близнецы и Стрельцы. Но, если первые два пойдут на измену, чтобы отомстить и самоутвердиться, то третий сделает это только в скучных обременяющих отношениях для новых впечатлений. Если вам интересно, какие знаки Зодиака самые преданные, мы с радостью расскажем об этом в статье ниже.

Кто из знаков Зодиака самые преданный

Найти партнера, которому можно довериться на все 100% сложно, но возможно. Предлагаем вашему вниманию топ-3 знака Зодиака, что точно не оставят вас беде и способных любить всем сердцем.

Лев



Львы, на первый взгляд, кажутся достаточно вальяжными и самоуверенными — теми, кто готов менять партнеров, как перчатки. Однако в реальной жизни это не так. Данный знак и вправду тяготеет к привлекательной внешности противоположного пола, но будет оставаться бесконечно верным своей половинке. Ведь по своей натуре Львы настолько принципиальные, что ничто и никто не заставит их пойти на измену. Именно это качество характера делает влюбленного Льва крайне надежным партнером для жизни. Однако есть одна загвоздка — вы ни при каких обстоятельствах не должны быть успешнее, ярче или талантливее. В противном случае Лев, скорее всего, уйдет самоутверждаться в чужие объятья. Еще одной львиной слабостью (особенно у мужчин) является и возраст: если они и на предадут, то сделают это с пассией помладше.

Скорпион

Несмотря на довольно склочный характер, Скорпион придет на помощь в абсолютно любой ситуации. Даже если это будет противоречить их интересам. При первом знакомстве может показаться, что этот знак Зодиака недоступный, своенравный и очень свободолюбивый, но это их способ защититься от невзгод внешнего мира. Скорпионы на протяжении всей жизни выстраивают довольно доверительные отношения с родными и друзьями. Но преданными любовниками они будут только в том случае, если партнер будет на 100 % честен в своих мыслях и действиях, а также сможет «закрывать глаза» на их мимолетные эмоциональные вспышки.

Весы

Это довольно справедливый и сбалансированный знак Зодиака. Весы любят стабильность и размеренность, а также с серьезностью принимают на себя все свалившиеся обязательства. Поэтому и не идут на обман. Однако, и им вовсе не чужд флирт от противоположного пола. Весы могут стать заложниками ситуации, когда этот же флирт переходит в более активные действия. Если вы станете не только любовным объектом, но и близким другом — это точно сыграет на пользу личным отношениям и тогда никто и ничто не сможет их разрушить. Весы совершенно не умеют контролировать свои чувства, поэтому, если измена и случится, то уверяем, они сами во всем признаются.

Естественно, знак Зодиака играет немалую роль в формировании характера и привычек каждого из нас. Не стоит забывать и про влияние воспитания, уровня культуры, личностных особенностей и окружения человека. Желаем вам найти действительно своего человека! Ранее мы писали, Кто входит в пятерку самых умных знаков Зодиака.

