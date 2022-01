Какие запреты для туристов в Египте действуют зимой

Наши с мужем друзья — молодая и пока бездетная пара — предпочитают отдыхать у моря зимой. Поэтому они уже не первый сезон встречают Новый год в Египте. Мол, и солнышко не так беспощадно испепеляет кожу, и цены в отелях гораздо приятнее. Только вот приходится учитывать запреты для туристов в Египте, о которых турагентство предупреждает заранее.

Вот и я недавно наткнулась на видео в TikTok, где турагент в шуточной форме информирует об ограничениях. Некоторые запреты для туристов в Египте покажутся вам пустяковыми, а другие повергнут в шок. Детальнее о каждом читайте далее.

Когда запрещено купаться

© Pikabu

Больше всего возмущений наши туристы высказывают относительно запрета купания в море после 18.00. Но посудите сами, в Красном море обитает более 1200 видов рыб. Среди них 44 вида акул. И часть этой морской фауны ядовита. Даже если вы наткнетесь на нее днем, проблем не оберетесь. А ночью такая «встреча» может быть вообще летальной.

Что нельзя вывозить из Египта

© Pikabu

У вас будут проблемы, если правоохранители обнаружат в багаже ракушки, кораллы (либо их части), а также чучела морских обитателей. Кроме того из Египта запрещено законом вывозить предметы, что имеют историческую ценность. К примеру, осколок камня с пирамиды. С собой также лучше не брать местную валюту незадекларированные ювелирные украшения, электронику.

Внешний вид на отдыхе

© Pikabu

Отдыхая в Египте стоит помнить, что территория отеля и город — совершенно разные культурные сферы. К примеру, в городе лучше не появляться в слишком откровенной одежде, к примеру, в одном купальнике. В большинстве общественных мест запрещено появляться в нетрезвом виде. А еще лучше не фотографировать местных жителей без их согласия.

Можно ли пить воду из-под крана

© Depositphotos

В отличие от большинства европейских государств, Египет не сильно заботятся о чистоте воды в кране. Правительству просто невыгодно тратиться на приведение технической воды к стандартам питьевой. Поэтому даже в дорогих отелях воду из-под крана пить запрещено. Более того ею даже не советуют умываться, использовать для чистки зубов и интимной гигиены.

© Pikabu

Вот о чём предупреждает каждый добросовестный турагент, предлагая путевку в страну пирамид. При чём эти запреты для туристов в Египте действуют не только зимой. К примеру, вывоз кораллов наказуем штрафом, как и нарушение туристического маршрута, независимо от сезона. А вы были когда-то в Египте? Делитесь впечатлениями от этой мусульманской страны!

The post Какие запреты для туристов в Египте действуют зимой appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!