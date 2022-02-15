Какие устаревшие предметы из СССР портят любой интерьер

Какие устаревшие предметы из СССР портят любой интерьер Полезные советы
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Наверняка в вашем доме есть или были до недавнего времени вещи еще со времен СССР. Это и не удивительно. Для одних они являются бесценной памятью и ностальгией о прошедшем, другим же просто жаль выбрасывать то, к чему прикипела душа. Бывает и так, что изделия оказались настолько практичными и долговечными, что совершенно бессмысленно менять их на современные аналоги.

Однако в этой статье редакция «Со Вкусом» поведает про наиболее устаревшие предметы советского прошлого, портящие любой (даже самый удачный) ремонт. Мало оставить себе милую вещицу на память, нужно иметь вкус и желание правильно ее модернизировать. О том, что и как еще можно спасти, а что нуждается в немедленной утилизации, рассказываем ниже.

Содержание
  1. Какие советские предметы портят любой интерьер
  2. Абажуры
  3. Табуретки
  4. Чугунные батареи
  5. Цветные вазы
  6. Старые выключатели

Какие советские предметы портят любой интерьер

Мы привыкли думать, что ремонт — это одно из самых сложных и ресурсозатратных занятий. Но создать уютный ненапряжный интерьер, где все сочетается друг с другом, не менее сложно. Называем устаревшие предметы, с которыми надо бы уже попрощаться.

Абажуры

До недавних пор торшеры были обязательным элементом любого жилья. Ставили такую габаритную красоту, зачастую, в самой большой комнате. Абажур служил практичным декором. Главный минус таких светильников, конечно же, в их размерах и неустойчивости. Благо, сегодня можно легко приобрести более надежные и стильные варианты освещения.

Табуретки

Речь идет о тех старых массивных табуретках, что время от времени окрашивались в голубой или белый цвета. В современной обстановке такие мебельные принадлежности вызывают большие сомнения. Лучше их, все-таки, заменить. Красоты и удобства в них мало. Жалко? Купите хотя бы более современную накидку на них.

Чугунные батареи

Сегодня дизайнеры все больше обращают внимание на биметаллические радиаторы. Те намного удобнее и легче чугунных. Ну и не надо каждый год подкрашивать, как это делалось во времена СССР. Это значительно сэкономит ваши время, деньги и усилия.

Цветные вазы

Массивные вазы из цветного стекла были практически в каждой советской квартире. Причем использовались они далеко не по назначению — стояли на антресоли десятилетиями, собирая пыль. Сегодня такой декор явно устарел. Все больше людей предпочитают спокойные однотонные оттенки, чтобы в доме было уютно.

Старые выключатели

Розеткам и выключателям свойственно со временем желтеть и приходить в негодность. Первое — портит даже самый удачный интерьер, второе — небезопасно для жизни в целом. Не поленитесь и замените советские выключатели на более современные. Так вы не только освежите свое, но и будете уверены в безукоризненной работе приборов.

Как вы уже поняли, общая картинка всегда зависит от деталей: они могут как украсить, так и испортить все впечатление. Понятное дело, что всех нас с детства учили не выбрасывать, а чинить. Но, если можно сделать свою жизнь легче и комфортнее, почему бы не начать с собственного жилья?

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