Какие устаревшие предметы из СССР портят любой интерьер

Наверняка в вашем доме есть или были до недавнего времени вещи еще со времен СССР. Это и не удивительно. Для одних они являются бесценной памятью и ностальгией о прошедшем, другим же просто жаль выбрасывать то, к чему прикипела душа. Бывает и так, что изделия оказались настолько практичными и долговечными, что совершенно бессмысленно менять их на современные аналоги.

Однако в этой статье редакция «Со Вкусом» поведает про наиболее устаревшие предметы советского прошлого, портящие любой (даже самый удачный) ремонт. Мало оставить себе милую вещицу на память, нужно иметь вкус и желание правильно ее модернизировать. О том, что и как еще можно спасти, а что нуждается в немедленной утилизации, рассказываем ниже.

Какие советские предметы портят любой интерьер

Мы привыкли думать, что ремонт — это одно из самых сложных и ресурсозатратных занятий. Но создать уютный ненапряжный интерьер, где все сочетается друг с другом, не менее сложно. Называем устаревшие предметы, с которыми надо бы уже попрощаться.

Абажуры

До недавних пор торшеры были обязательным элементом любого жилья. Ставили такую габаритную красоту, зачастую, в самой большой комнате. Абажур служил практичным декором. Главный минус таких светильников, конечно же, в их размерах и неустойчивости. Благо, сегодня можно легко приобрести более надежные и стильные варианты освещения.

Табуретки

Речь идет о тех старых массивных табуретках, что время от времени окрашивались в голубой или белый цвета. В современной обстановке такие мебельные принадлежности вызывают большие сомнения. Лучше их, все-таки, заменить. Красоты и удобства в них мало. Жалко? Купите хотя бы более современную накидку на них.

Чугунные батареи

Сегодня дизайнеры все больше обращают внимание на биметаллические радиаторы. Те намного удобнее и легче чугунных. Ну и не надо каждый год подкрашивать, как это делалось во времена СССР. Это значительно сэкономит ваши время, деньги и усилия.

Цветные вазы

Массивные вазы из цветного стекла были практически в каждой советской квартире. Причем использовались они далеко не по назначению — стояли на антресоли десятилетиями, собирая пыль. Сегодня такой декор явно устарел. Все больше людей предпочитают спокойные однотонные оттенки, чтобы в доме было уютно.

Старые выключатели

Розеткам и выключателям свойственно со временем желтеть и приходить в негодность. Первое — портит даже самый удачный интерьер, второе — небезопасно для жизни в целом. Не поленитесь и замените советские выключатели на более современные. Так вы не только освежите свое, но и будете уверены в безукоризненной работе приборов.

Как вы уже поняли, общая картинка всегда зависит от деталей: они могут как украсить, так и испортить все впечатление. Понятное дело, что всех нас с детства учили не выбрасывать, а чинить. Но, если можно сделать свою жизнь легче и комфортнее, почему бы не начать с собственного жилья?

The post Какие устаревшие предметы из СССР портят любой интерьер appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!