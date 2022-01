Какие типичные советские фразы мы используем сегодня

Бессмысленно отрицать влияние исторического периода на сознание и мироощущение людей. Особенно такого бескомпромиссного и тоталитарного периода, как эпоха Советского Союза. А язык, являясь основным средством общения и выражения мысли, всегда отражает действительность. Некоторые советские фразы мы используем по сей день!

В некоторых из них уже нет необходимости, некоторые и вовсе утратили свое первоначальное значение. То ли реалии Союза настолько сильно осели в голове, то ли старшее поколение вносит свою лепту, то ли все вместе, но фразы советского времени мы используем до сих пор. Собрала для вас подборку наиболее распространенных!

«Кто крайний?»

Советская действительность с бесконечными очередями в магазинах, кассах и больницах пополнила лексикон рядового гражданина самой необходимой в такой ситуации фразой. Увидев скопление людей, нужно было сперва громко спросить: «Кто крайний?», затем так же голосисто закрепить свое место в очереди фразой «Я за вами». А после этого уже можно было уточнить, за чем собралась такая очередь.

«Выбросили»

Это слово в «советском» значении уже уходит из обихода, но из уст пожилых людей еще можно его услышать. «Выбросили» значит «выложили на прилавок». Например, «Валера, беги скорее в магазин, там, говорят, зеленый горошек выбросили».

«Где достал?», «Где брал?», «Где нашел?»

Череда фраз для определения места покупки дефицитного товара. Заметьте, что в этих вопросах нет упоминания о стоимости товара и даже слова «купил». Видимо, сам факт «доставания» редкого товара куда важнее его цены.

«Сообразим на троих?»

Безусловно, эта фраза используется и сегодня, но ее необходимость уже не так ощущается. Почему «соображали» именно на троих? Дело в том, что рядовому советскому гражданину жена на обед давала 1 рубль, а бутылка водки стоила 2 рубля 87 копеек. То есть, для покупки беленькой нужно было собрать еще двух единомышленников. Помимо этого, каждому получалось примерно по 170 мл — порция, достаточная, чтобы захмелеть, но продолжить работу и вернуться домой трезвым.

«А почему я?»

Эта фраза и сейчас не теряет своей популярности. Главным образом она употребляется в рабочей сфере из-за нежелания выполнять свои прямые обязанности. Это ведь в капиталистическом мире нужно работать, а коммунизм должен обеспечивать человека зарплатой за сам факт его появления на работе. Из-за статуса государства с низким уровнем безработицы, предприятия не спешили увольнять сотрудников. Многие годами трудились, составляя никому ненужные отчеты, планы и сметы, перенося документы или скрепки из одного кабинета в другой.

«Ишь, деловой какой!»

Это лишь одна из возможных вариаций популярного выражения. Употребляли эпитет «деловой» по отношению к людям, делающим или говорящим что-то, не вписывающее в советскую действительность. Это то же самое, что назвать человека пробивным, решительным и предприимчивым. На таких качествах можно построить разве что капитализм, но никак не коммунизм.

«Тебе что, больше всех надо?»

Фраза стала живучей, потому что страх перед властью глубоко въелся в сознание. После проводимых Советским Союзом репрессий, иногда в прямом смысле слова уничтожавших всех инакомыслящих, граждане поняли, что нужно сидеть тихо и не высовываться. Поговорка «моя хата с краю, ничего не знаю» тоже ярко описывает суть советского общества. К сожалению, сейчас тоже много таких, которым «больше всех не надо».

Несмотря на то, что Советский Союз перестал существовать уже много лет назад, мы впитываем фразы советского человека из любимых фильмов и от старшего поколения. Если они еще существуют в языке, значит, советская действительность не покидает наше сознания. А какие фразы приходят в голову вам?

