Какие типичные советские фразы мы используем сегодня

Какие типичные советские фразы мы используем сегодня Полезные советы
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Бессмысленно отрицать влияние исторического периода на сознание и мироощущение людей. Особенно такого бескомпромиссного и тоталитарного периода, как эпоха Советского Союза. А язык, являясь основным средством общения и выражения мысли, всегда отражает действительность. Некоторые советские фразы мы используем по сей день!

В некоторых из них уже нет необходимости, некоторые и вовсе утратили свое первоначальное значение. То ли реалии Союза настолько сильно осели в голове, то ли старшее поколение вносит свою лепту, то ли все вместе, но фразы советского времени мы используем до сих пор. Собрала для вас подборку наиболее распространенных!

Содержание
  1. «Кто крайний?»
  2. «Выбросили»
  3. «Где достал?», «Где брал?», «Где нашел?»
  4. «Сообразим на троих?»
  5. «А почему я?»
  6. «Ишь, деловой какой!»
  7. «Тебе что, больше всех надо?»

«Кто крайний?»

Советская действительность с бесконечными очередями в магазинах, кассах и больницах пополнила лексикон рядового гражданина самой необходимой в такой ситуации фразой. Увидев скопление людей, нужно было сперва громко спросить: «Кто крайний?», затем так же голосисто закрепить свое место в очереди фразой «Я за вами». А после этого уже можно было уточнить, за чем собралась такая очередь.

«Выбросили»

Это слово в «советском» значении уже уходит из обихода, но из уст пожилых людей еще можно его услышать. «Выбросили» значит «выложили на прилавок». Например, «Валера, беги скорее в магазин, там, говорят, зеленый горошек выбросили».

«Где достал?», «Где брал?», «Где нашел?»

Череда фраз для определения места покупки дефицитного товара. Заметьте, что в этих вопросах нет упоминания о стоимости товара и даже слова «купил». Видимо, сам факт «доставания» редкого товара куда важнее его цены.

«Сообразим на троих?»

Безусловно, эта фраза используется и сегодня, но ее необходимость уже не так ощущается. Почему «соображали» именно на троих? Дело в том, что рядовому советскому гражданину жена на обед давала 1 рубль, а бутылка водки стоила 2 рубля 87 копеек. То есть, для покупки беленькой нужно было собрать еще двух единомышленников. Помимо этого, каждому получалось примерно по 170 мл — порция, достаточная, чтобы захмелеть, но продолжить работу и вернуться домой трезвым.

«А почему я?»

Эта фраза и сейчас не теряет своей популярности. Главным образом она употребляется в рабочей сфере из-за нежелания выполнять свои прямые обязанности. Это ведь в капиталистическом мире нужно работать, а коммунизм должен обеспечивать человека зарплатой за сам факт его появления на работе. Из-за статуса государства с низким уровнем безработицы, предприятия не спешили увольнять сотрудников. Многие годами трудились, составляя никому ненужные отчеты, планы и сметы, перенося документы или скрепки из одного кабинета в другой.

«Ишь, деловой какой!»

Это лишь одна из возможных вариаций популярного выражения. Употребляли эпитет «деловой» по отношению к людям, делающим или говорящим что-то, не вписывающее в советскую действительность. Это то же самое, что назвать человека пробивным, решительным и предприимчивым. На таких качествах можно построить разве что капитализм, но никак не коммунизм.

«Тебе что, больше всех надо?»

Фраза стала живучей, потому что страх перед властью глубоко въелся в сознание. После проводимых Советским Союзом репрессий, иногда в прямом смысле слова уничтожавших всех инакомыслящих, граждане поняли, что нужно сидеть тихо и не высовываться. Поговорка «моя хата с краю, ничего не знаю» тоже ярко описывает суть советского общества. К сожалению, сейчас тоже много таких, которым «больше всех не надо».

Несмотря на то, что Советский Союз перестал существовать уже много лет назад, мы впитываем фразы советского человека из любимых фильмов и от старшего поколения. Если они еще существуют в языке, значит, советская действительность не покидает наше сознания. А какие фразы приходят в голову вам?

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