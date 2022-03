Какие салаты можно приготовить из свеклы: 5 рецептов

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Пользу свеклы сложно переоценить. Этот овощ активно участвует в процессе кроветворения. В народной медицине его сок используют в качестве слабительного и мочегонного. Корнеплод помогает избавиться от депрессии и повысить иммунитет. А страдающие от похмелья могут поправить свое здоровье тарелочкой горячего борща. Не меньшей популярностью пользуются салаты из свеклы.

Селедку под шубой оставим для новогодних праздников. А сегодня попробуем приготовить 5 новых свекольных салатов. Среди них будут как мясные, так и вегетарианские. Так что каждый сможет найти для себя закуску по душе. Теперь вы сможете привнести в свое повседневное меню кое-что новенькое.

Новые салаты из свеклы

Свекла с мясом

Салат с куриным филе получается очень питательным и особо нравится мужчинам. Если заменить майонез йогуртом, то и девушки, следящие за своей фигурой, смогут перекусить этим низкокалорийным блюдом.

Ингредиенты

1 куриная грудка

1 средняя свекла

0,5 пуч. петрушки

1 морковь

майонез по вкусу

соль по вкусу

Приготовление

Разрежьте куриное филе на тонкие ломтики и посолите. Разогрейте сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла и обжарьте мясо с двух сторон до готовности. Но старайтесь не пересушить. Нарежьте остывшее филе средними кубиками. Отварите свеклу и натрите ее на крупной терке. Сырую морковь нарежьте соломкой. Измельчите зелень. Смешайте подготовленные продукты в глубокой миске. Посолите и заправьте майонезом. Перемешайте и сразу же подавайте.

Свекла с рыбой

Тех, кто предпочитает мясу рыбу, у меня тоже есть чем удивить. Мы уже знаем, что свекла отлично сочетается с селедкой. То же самое относится и к рыбным консервам. Завалялась баночка тунца? Самое время добавить его в салат.

Ингредиенты

1 вареная свекла

200 г консервированной кукурузы

1 пуч. зелени

200 г консервированного тунца или горбуши

1 ст. л. лимонного сока

2–3 ст. л. оливкового масла

Приготовление

Нарежьте свеклу небольшими кубиками. Порубите зелень. Добавьте к свекле кукурузу, тунец, зелень, полейте лимонным соком и оливковым маслом. Перемешайте салат.

Свекла с яйцами

Легкая кислинка огурцов и нежность яиц делают салат отличным перекусом. А доступность продуктов позволяет готовить закуску хоть каждый день. Украсьте блюдо половинками яиц и зеленью, и оно сразу станет праздничным.

Ингредиенты

1 вареная свекла

2–3 яйца

5 маринованных огурцов

0,5 средней красной луковицы

майонез по вкусу

Приготовление

Натрите свеклу на крупной терке. Огурцы и лук нарежьте средними кусочками. Смешайте ингредиенты вместе. Отварите яйца, дайте им остыть, затем очистите и измельчите с помощью яйцерезки или ножа. Добавьте в салат. Заправьте закуску майонезом и перемешайте. Для подачи можно использовать формовочное кольцо квадратной или круглой формы.

Свекла со свежей морковью

Салат, которые оценят даже веганы. Настоящая витаминная бомба в одной тарелке. Попробуйте изменить вкус, используя разные виды свежей зелени. Очень кстати, если у вас есть свой мини-огород на подоконнике.

Ингредиенты

1 вареная свекла

1 морковь

0,5 пуч. петрушки

1 зуб. чеснока

2–3 ст. л. оливкового масла

соль по вкусу

Приготовление

Натрите вареную свеклу на крупной терке, а свежую морковь нарежьте тонкой соломкой. Измельчите зелень. Соедините ингредиенты в миске, выдавите чеснок, посолите и полейте оливковым маслом. Перемешайте, выложите на тарелку и подавайте.

Свекольный салат с огурцом и кунжутом

Эта закуска состоит всего из четырех ингредиентов, но это не делает ее хуже остальных. Для заправки советую приготовить домашний майонез. На нашем сайте «Со Вкусом» вы найдете сразу несколько вариантов популярного соуса.

Ингредиенты

1 вареная свекла

1–2 ст. л. кунжута

3–4 маринованных огурца

майонез по вкусу

Приготовление

Обжарьте кунжут на сухой сковороде до золотистого цвета. Нарежьте огурцы произвольными кусочками средней величины. Натрите свеклу на крупной терке. Смешайте все продукты, заправив майонезом. Выложите салат на тарелку с помощью формовочного кольца.

Как говорила моя мама, самое сложное — это правильно отварить свеклу. А дальше дело за малым. Уверена, у вас тоже есть свои любимые семейные рецепты со свеклой. Делитесь или в комментариях!

Какие салаты можно приготовить из свеклы: 5 рецептов

