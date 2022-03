Какие русские блюда на самом деле нерусские

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Русская кухня считается вкусной, сытной и очень доступной. Основные ингредиенты можно пересчитать на пальцах двух рук. Некоторые русские блюда стали настолько народными, что мы даже не задумываемся о том, откуда они к нам пришли.

Да-да, многие блюда русской кухни на самом деле далеко не русские. Они украшают наши домашние застолья, мы знаем их с детства, ингредиенты для их приготовления продаются в каждом магазине. Но придумали их не в России и не русские. Давайте пройдемся по самым национальным русским блюдам и разберемся с их историей.

Какие русские блюда родом из других стран

Гречневая каша

Ни одна страна не потребляет столько гречневой каши, как Россия. Действительно, гречка считается уже национальной крупой, которую готовят в каждой семье. Но все-таки родиной гречихи является Азия. Впервые гречку обнаружили монахи Гималаев и Тибет. Однако в азиатских странах гречневая крупа не очень-то прижилась, поэтому была завезена в Россию в средние века.

Винегрет

Салат из вареных овощей с маринованными или солеными огурцами считается классическим для русской кухни. И правда, мало где вы встретите что-то подобное. Однако впервые упоминания об этом блюде появились в 19 веке в английской кулинарной книге. Интересно, что он носил название «шведский салат». Помимо овощей в закуске использовалась сельдь. В России же этот салат видоизменили, заменив сельдь квашеной капустой и огурцами.

Селедка под шубой

Несложно догадаться, что национальная русская кухня вряд ли содержала в себе блюда, в состав которых входит сельдь. Безусловно, знаменитая селедка под шубой, украшающая самые пышные застолья, пришла из скандинавских стран. Задолго до первого появления этой закуски в России, норвежская и немецкая кухни могли похвастаться сочетанием вареных овощей и селедки. Заслуга советской кухни заключается в добавлении в блюдо огромного количества майонеза и послойной укладке ингредиентов.

Холодец

Еще одна гордость русской кухни, появляющаяся на самых торжественных мероприятиях. Как оказалось, ничего исконно русского в холодце нет. Похожие блюда встречаются в кухнях многих народов мира: польской, украинской, молдавской, грузинской, румынской, сербской. Родиной холодца считается Западная Европа.

Пельмени

Удивительно, но любимое блюдо холостяков и уставших хозяек придумали не в России! Мясо в тесте впервые приготовили в Китае, а в Россию блюдо попало через Сибирь и Урал примерно в 15 веке. Привычным русским блюдом пельмени стали только в 19 веке.

Борщ

Безусловно, борщ во всем мире ассоциируется с русской кухней. Его даже иногда называют «русским супом». Однако нельзя сказать, что русские придумали борщ. Это блюдо принадлежит всем славянским народам. Изначально борщ не был похож на тот, который мы привыкли видеть сегодня. Это были куски крупно рубленной капусты, отваренные с мясом. Затем на Балканах южные славяне придумали тот суп, который мы знаем, а в 14 веке борщ приехал в Россию.

Водка

Такой, казалось бы, истинно русский алкоголь, придумали далеко не в России. В 11 веке персидский врач Муххамед ибн Закария аль-Рази вывел этанол, который использовался в медицинских целях. Позже итальянцы решили создать водочный напиток, который они назвали «водой жизни». Водка пришла в Россию только в конце 14 века. Тогда местные жители решили использовать избыток зерна для приготовления алкоголя. В 16 веке русские уже экспортировали водку в другие страны.

Блюда русской кухни не всегда настолько русские, какими кажутся. Чаще всего мы даже не задумываемся о происхождении того или иного блюда. Если его готовят многие поколения по всей стране, это еще не значит, что оно национальное. Знаете еще какие-то блюда, которые удачно прижились в России?

